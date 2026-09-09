América busca traer a David Alaba, exdefensa del Real Madrid: ¿Cuál es la fecha límite para ficharlo?

David Alaba El defensa actualmente es un jugador libre, por lo que el Club América está analizando la posibilidad de ficharlo para reforzar su zaga.

El austriaco de 34 años, David Alaba, versátil zaguero que ha formado gran parte de su carrera en el Bayern Munich de Alemania y el Real Madrid de España —actualmente en paro desde el 30 de junio—, está siendo considerado por el Club América como última contratación para el presente torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con la información reportada por el periodista Matteo Moretto, el América “está valorando la posibilidad de firmar a David Alaba”, ya que su talento en el área podría cubrir el papel de defensa central que Sebastián Cáceres deja libre tras firmar con el Celta de Vigo, apenas unos días atrás.

Fecha límite para registrar jugadores extranjeros: América tiene tiempo contado para decidirse por David Alaba

Alaba actualmente es un jugador libre tras terminar su contrato con el Real Madrid a sus 34 años. A pesar de que el jugador destacó como el mejor defensa de Austria y forjó una carrera prominente en Europa, su nivel de élite se vio seriamente afectado desde que sufrió la rotura de ligamentos en 2024.

Club de Fútbol América está valorando la posibilidad de firmar a David Alaba. pic.twitter.com/xyIEcx1RM0 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 9, 2026

Debido a ello, la directiva americanista podría estar examinando con cautela la viabilidad de la operación, ya que el fichaje del extranjero tendría que estar cubierto por un sueldo considerable, cercano a sus antecedentes en el viejo continente. A su vez, también se tomarían en consideración aspectos como la edad del jugador y su rendimiento actual.

No obstante, América tiene el tiempo contado para determinar si Alaba se unirá a sus filas en el torneo Apertura 2026 que se desarrolla en este momento, ya que la fecha límite de registro para jugadores de ligas extranjeras será este viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas, lo que deja poco más de dos días para que la afición conozca el resultado final.

Las próximas horas serán cruciales para el futuro de la defensa del azulcrema, equipo que ha padecido recientemente la salida de Sebastián Cáceres y, en el exdefensa del Real Madrid, podría hallar la oportunidad de reforzar su zaga mientras el torneo de la Liga MX continúa su rumbo.

¿Quién es David Alaba, el exdefensa del Real Madrid que podría ser fichado por el América?

David Alaba es un futbolista austríaco, hijo de un príncipe de una tribu de Nigeria y de una enfermera/exreina de belleza de Filipinas, George y Gina Alaba.

Nacido en Viena el 24 de junio de 1992 —con 34 años actualmente—, Alaba se formó en las categorías inferiores del FC Bayern alemán, club en el que brilló durante más de una década al ganar numerosos títulos, incluida la Champions League.

Para 2021, David llegó al Real Madrid de España, equipo en el que jugó cinco temporadas, disputó 132 partidos y conquistó 11 títulos; entre ellos, dos Ligas de Campeones.

En el Mundial FIFA 2026, Alaba fue capitán de su selección y continúa siendo uno de los máximos referentes históricos del futbol en su país, considerado el mejor defensa de Austria al destacar por su inteligencia táctica, liderazgo y capacidad para jugar en múltiples posiciones de la defensa y el mediocampo.