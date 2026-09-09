Barcelona vs Feyenoord: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Barcelona vs Feyenoord | Champions League Los vigentes campeones de España y los subcampeones de Países Bajos se enfrentan para iniciar su fase de grupos en esta edición del torneo.

La primera jornada de la Liga de Campeones de Europa continúa después de un primer día de grandes emociones. El día de hoy, el FC Barcelona se presenta en busca de demostrar que es uno de los grandes favoritos para llevarse el campeonato después de más de una década sin siquiera llegar a la gran final. En frente, el equipo neerlandés está de regreso en la máxima competencia continental de clubes y va en busca de lo que podría ser la mayor sorpresa de la jornada.

Esta Champions League arrancó con grandes emociones y el Manchester City tomando la cima de la clasificación general de forma momentánea tras su victoria frente al Porto. También, el Real Madrid logró arrancar con victoria e imponerse al Inter de Milán. El día de hoy, tendremos también a otros ‘pesos completos’ como el Liverpool, el Arsenal, el Atlético de Madrid y el vigente bicampeón del torneo, el PSG disputando su primer juego.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Feyenoord? | Champions League

10:45 horas (CDMX)

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Previa del Barcelona vs Feyenoord | Champions League

Los enfrentamientos entre el FC Barcelona y los equipos neerlandeses siempre suelen ser especiales. El cuadro blaugrana ha construido su identidad a lo largo de los años a partir de conceptos que nacieron en el balompié de la Eredivisie con la posesión del balón y los toques constantes laterales como eje central. Ahora, reciben en casa a uno de los máximos exponentes de este país a nivel futbolístico.

El equipo blaugrana no sólo lleva un paso perfecto de cuatro victorias consecutivas para iniciar la temporada, sino que ha demostrado de nueva cuenta que tiene uno de los ataques más importantes del continente. Hoy tienen la ventaja de la localía y su gente espera que inicien también este torneo con el pie derecho e ir por todos los trofeos este año, especialmente esta Champions que tienen más de diez años sin poder levantarla.

Del otro lado, el Feyenoord regresa a este torneo luego de haber quedado como subcampeón de la Eredivisie el año pasado. ‘De club aan de Maas’ cuenta con un equipo joven y con talento que está en busca de explotar su máximo potencial en la vitrina más grande del futbol de clubes europeos.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Feyenoord | Champions League

Barcelona: Joan García, Joules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Xavi Espart, Pedri, Marc Bernal, Fermín López, Aaron Gordon, Lamine Yamal, Raphinha.

Feyenoord: Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Joste, Mika Mármol, Oussama Targhalline,Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Gaoussou Diarra, Nacho Ferri, Luciano Valente