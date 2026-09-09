Chicago Fire vs Inter Miami: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Messi y Lewandowski en la MLS

Chicago Fire vs Inter Miami Messi se perfila como titular hoy en una jornada más de la MLS (Crónica Digital)

Inter de Miami y Chicago Fire protagonizan hoy uno de los partidos más atractivos de la Jornada 24 de la MLS 2026. El Soldier Field será el escenario en donde chocarán Messi y Lewandowski, duelo que tiene pendientes del horario y dónde ver el juego a los aficionados.

Previa y pronóstico Chicago Fire vs. Inter Miami: partido de la MLS

Los dirigidos por Cristian “Kily” González ocupan el segundo lugar de la Conferencia Este con 43 puntos, producto de 12 victorias, tres derrotas y siete empates. Chicago Fire marcha tercero con 38 unidades, después de 11 triunfos, seis derrotas y cinco empates.

Lionel Messi suma 18 goles y 12 asistencias durante la temporada regular, cifras que lo colocan como líder de su equipo en ambos departamentos y entre los máximos anotadores de la MLS.

Chicago puede presumir en ofensiva a Maren Haile-Selassie con siete goles y ocho asistencias, mientras Robert Lewandowski suma cinco goles y dos asistencias.

Será además el duodécimo enfrentamiento entre Inter Miami y Chicago Fire. El balance favorece ligeramente al conjunto de Chicago, con cinco victorias, cuatro triunfos de Inter Miami y dos empates.

¿A qué hora juegan Chicago Fire vs. Inter Miami hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chicago Fire vs. Inter Miami?

El partido entre Chicago Fire e Inter Miami podrá seguirse en vivo mediante Apple TV, plataforma que transmitirá el encuentro en streaming.

Alineaciones probables Chicago Fire vs. Inter Miami

La probable alineación de Inter Miami está integrada por Dayne St Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Casemiro, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez.

Chicago Fire formaría con Christopher Brady; Jonathan Dean, Sam Rogers, Jack Elliott, Andrew Gutman; Anton Saletros, Dje Davilla, Maren Haile-Selassie, Philip Zinckernagel; Robert Lewandowski y Puso Dithejane.