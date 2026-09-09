¿Cuándo pelea Canelo Álvarez y quién será su rival?

Saúl "Canelo" Álvarez El Mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (Fernando Carranza García)

La próxima pelea del excampeón mundial indiscutido del peso supermedio se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en la búsqueda del título mundial supermediano del CMB en Riad en Arabia Saudita, aún sin sede definida, contra el boxeador francés Christian Mbilli.

En primera instancia, el encuentro estaba pactado para llevarse a cabo el 12 de septiembre, pero por asuntos personales del boxeador mexicano, el duelo se aplazó siete semanas.

¿Dónde se encuentra el Canelo Álvarez?

Actualmente el boxeador mexicano se encuentra en un campamente de entrenamiento en Gandía, en la provincia de Valencia, España. Con el objetivo de adaptarse al huso horario, para evitar lo que sucedió en su combate contra William Scull en mayo de 2025, donde viajó con una semana de adaptación y tuvo consecuencias en su estado físico.

Anteriormente acudió a la Academia de Educación Física Jerzy Kukuczka en Polonia, un centro deportivo de alto rendimiento al sur del país para evaluar sus capacidades físicas previo a su combate por el cetro Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Gracias Canelo por venir y revisar todo el panel de diagnóstico. Buena suerte con tu próxima pelea ” fueron las palabras que le dedicó Karol Skotniczny, fisiólogo del programa a través de la red social de Instagram.

¿Qué ocurrió su última pelea?

Después de caer por decisión unánime de los jueces ante Terence Crawford en Las Vegas, el boxeador tapatío, perdió su Título de Campeón Indiscutible de Peso Supermediano, además de cinturones de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo.

Saúl ha expresado su deseo por volver a pelear contra Crawford, sin embargo, el boxeador estadounidense anunció su retiro del boxeo profesional en diciembre del 2025.

Esto marca el inicio de una nueva etapa para el tapatío, después de su derrota y una operación de codo que tuvo en octubre de 2025.

¿Quién es Christian Mbilli?

Christian Mbilli es un boxeador profesional francés, nació en el país de Camerún, fue educado únicamente por su madre en su infancia, la cual después de casarse con un ingeniero francés emigró a Europa y durante ese tiempo Mbilli estuvo a cargo de sus primas. A los 11 años logró reunirse en Francia con su madre.

Fue a la edad de 15 años que Mbilli tuvo su primer acercamiento al mundo del boxeo y poco después viajó a Montreal, Canadá para continuar con un entrenamiento especial del deporte.

Christian es conocido en el mundo del deporte como “La Pantera Asesina” y cuenta con una marca de 24 nocauts en sus 29 triunfos.