¿Qué lesión tiene Brock Bowers y cuántos partidos se puede perder el jugador de Raiders en el inicio de la NFL?

Brock Bowers El tight end permanecerá fuera por lesión en la rodilla. (@NFL)

Brock Bowers, ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, se perderá su primer partido de en la nueva temporada de la NFL debido a una lesión. Esta lo podría dejar fuera por un par de juegos.

¿Qué lesión tiene Brock Bowers y cuánto tiempo estará fuera?

Durante su entrenamiento de pretemporada, Brock Bowers sufrió un desgarre en el menisco que requirió cirugía. Se desconoce exactamente cuándo sufrió la lesión, pero una lesión de este tipo por lo general toma de 4 a 6 semanas en sanar.

Sin embargo, de acuerdo al comunicado oficial de la NFL sólo se espera que se pierda uno o dos juegos, y su equipo tiene esperanzas de que el jugador pueda vencer el pronóstico médico.

Aunque no se trate de una lesión de gravedad, es el segundo año consecutivo en que el pick de primera ronda del draft 2024 sufre una lesión en el área de la rodilla. Además, su ausencia deja al nuevo entrenador Klint Kubiak con una falta de arsenal ofensivo, sobre todo en cuanto a receptores con la fuerza y agilidad de Bowers se trata.

El primer juego de los Raiders está agendado para este domingo 13 de septiembre a las 14:25 horas contra los Miami Dolphins.