Tabla de posiciones Champions League 2026: resultados y clasificación tras la Jornada 1 Conoce cuáles son los resultados de la UEFA Champions League 2026 de hoy y cómo quedó la tabla de posiciones (@ChampionsLeague)

Continúa la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2026 y aquí te compartimos los resultados de los enfrentamientos de hoy, así como la tabla general de posiciones al momento.

Este miércoles 9 de septiembre comenzó con grandes partidos, primero por la goliza del Barcelona al Feyenoord, con un marcador de 5-1, y después en el enfrentamiento del Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava, en donde el PSG venció con un marcador de 6-1, lo que lo colocó en el primer lugar de la tabla general de posiciones.

Resultados completos de la Jornada 1 de la UEFA Champions League

La Jornada 1 de la Champions League 2026-27 comenzó el pasado martes 8 de septiembre y finalizará el jueves 10 de septiembre, por lo que aquí te compartimos los resultados de los partidos:

Martes 8 de septiembre

AEK Athens - LASK 1-0

Club Brugge - Aston Villa 2-3

Borussia Dortmund - Villarreal 3-2

Porto - Manchester City 0-2

Lille - Real Betis 2-3

Real Madrid - Inter 2-1

Miércoles 9 de septiembre

Barcelona - Feyenoord 5-1

Stuttgart - Viking 3-1

Liverpool - Atlético de Madrid 2-1

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava 6-1

Sporting CP - Galatasaray 3-1

Napoli - Arsenal 0-1

Mientras que los próximos partidos de la Jornada 1, a disputarse este jueves 10 de septiembre, serán:

Fenerbahçe - Roma

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

Como - Leipzig

Bayern München - Bodø/Glimt

Manchester United - Sabah

Slavia Praha - Lens

Tabla general de posiciones de la Champions League 2026 tras la Jornada 1

Aunque la Jornada 1 de la Champions League 2026 finalizará hasta el jueves 10 de septiembre, aquí te compartimos cómo quedó la tabla general de posiciones tras los resultados de este miércoles.

Los primeros 12 lugares los ocupan los equipos que han ganado su primer enfrentamiento.

Paris (+5)

Barcelona (+4)

Sporting CP (+2)

Stuttgart (+2)

Man City (+2)

Aston Villa (+1)

Real Betis (+1)

B. Dortmund (+1)

Liverpool (+1)

Real Madrid (+1)

Arsenal (+1)

AEK Athens (+1)

Mientras que los últimos 12 lugares de la tabla general de posiciones de la Champions League 2026 los ocupan los siguientes equipos:

Villareal (-1)

Club Brugge (-1)

Lille (-1)

Atleti (-1)

Inter (-1)

LASK (-1)

Napoli (-1)

Galatasaray (-2)

Viking (-2)

Porto (-2)

Feyenoord (-4)

S. Bratislava (-5)

Próximos partidos: ¿Cuándo se juega la Jornada 2 de la Champions League?

Al finalizar la Jornada 1 este jueves 10 de septiembre, la Jornada 2 de la Champions League 2016 comenzará el próximo 13 de octubre y terminará el 14 de octubre de 2026.