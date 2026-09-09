¿Cuándo es la pelea Ryan Garcia vs Conor Benn? Fecha, dónde ver y cartelera completa

Ryan García vs Conor Benn "King Ry" defenderá su título mundial de peso wélter del CMB ante Conor "The Destroyer" Benn. (Ryan García/X)

El polémico boxeador Ryan García estará encabezando la ya tradicional cartelera de 15 de septiembre ante el inglés Conor Benn en la T-Mobile Arena de Las Vegas este 12 de septiembre. Este combate será la primera pelea de defensa de García, luego de arrebatarle el título de peso wélter del CMB a Mario Barrios el pasado 21 de febrero de 2026.

Ryan García vs Conor Benn: Fecha y horario

La pelea está pactada para el día sábado 12 de septiembre. El horario para el inicio de la función será alrededor de las 18:00 horario de México y la entrada al ring se pronostica que sea a partir de las 21:00.

“King Ry” llega con un récord de 25 victorias, 20 por la vía de nocaut y 2 derrotas. El retador Benn llega con un saldo de 25 victorias, 14 por nocaut y solo una derrota.

Dónde ver la pelea de Ryan García

La trasmisión en México correrá por cuenta de los servicios de streaming: Dazn y Paramount+.

Cartelera completa

Combate estelar y co-estelar

Ryan García (c) vs Conor Benn. Combate por el título mundial de peso wélter del CMB.

Jai Opetaia (c) vs Noel Mikaelian. Combate por los títulos mundiales de peso crucero de Zuffa Boxing y The Ring.

Resto de la cartelera principal

Da,Mazion Vanhouter vs. Raphael Apejiori. Combate de peso pesado a 8 rounds.

Mark Magsayo vs Andres Cortes. Combate de peso ligero a 10 rounds.

Combates preliminares