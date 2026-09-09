¿Cuándo es la pelea Ryan Garcia vs Conor Benn? Fecha, dónde ver y cartelera completa

El polémico boxeador Ryan García estará encabezando la ya tradicional cartelera de 15 de septiembre ante el inglés Conor Benn en la T-Mobile Arena de Las Vegas este 12 de septiembre. Este combate será la primera pelea de defensa de García, luego de arrebatarle el título de peso wélter del CMB a Mario Barrios el pasado 21 de febrero de 2026.
Ryan García vs Conor Benn: Fecha y horario
La pelea está pactada para el día sábado 12 de septiembre. El horario para el inicio de la función será alrededor de las 18:00 horario de México y la entrada al ring se pronostica que sea a partir de las 21:00.
“King Ry” llega con un récord de 25 victorias, 20 por la vía de nocaut y 2 derrotas. El retador Benn llega con un saldo de 25 victorias, 14 por nocaut y solo una derrota.
Dónde ver la pelea de Ryan García
La trasmisión en México correrá por cuenta de los servicios de streaming: Dazn y Paramount+.
Cartelera completa
Combate estelar y co-estelar
- Ryan García (c) vs Conor Benn. Combate por el título mundial de peso wélter del CMB.
- Jai Opetaia (c) vs Noel Mikaelian. Combate por los títulos mundiales de peso crucero de Zuffa Boxing y The Ring.
Resto de la cartelera principal
- Da,Mazion Vanhouter vs. Raphael Apejiori. Combate de peso pesado a 8 rounds.
- Mark Magsayo vs Andres Cortes. Combate de peso ligero a 10 rounds.
Combates preliminares
- Oswaldo Molina vs Pablo Rubio. Combate de peso ligero a 6 rounds
- Abel Gonzalez vs Raul Salomon. Combate de peso supermediano a 8 rounds.
- Vlad Panin vs Dakota Linger. Combate de peso wélter a 6 rounds.
- Jose Ramirez vs Alexis Rocha. Combate de peso wélter a 10 rounds.
- Sean Garcia vs Abraham Morales. Combate de peso ligero a 6 rounds.