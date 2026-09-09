Patriots vs Seahawks: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el NFL Kickoff 2026

La revancha entre los Patriots y los Seahawks en el NFL Kickoff Habrán pasado 7 meses y un día desde el partido del Super Bowl. (NFL/X)

La NFL regresa finalmente y abre con el encuentro entre los Halcones Marinos y los Patriotas este miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field con el NFL Kickoff. Aquí te contamos dónde y cómo disfrutar del partido.

La expectación es alta con este partido, pues se trata de la revancha entre ambos equipos luego de disputarse el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX apenas este año el 8 de febrero pasado.

¿A qué hora será?

El horario del juego está previsto para las 18:20 horas, tiempo del centro de México.

¿Por dónde se podrá ver?

Trasmisión

Canal 5

ESPN

Streaming

DAZN (mediante el NFL Game Pass)

Disney+

ViX

¿Qué será diferente al Super Bowl LX?

Es de esperarse un resultado distinto al obtenido el pasado 8 de febrero, pues ambas escuadras se encuentran con nuevos jugadores y han perdido a otros.

Por parte de los Seahawks, han perdido al MVP del Super Bowl LX Keneth Walker III, mientras que se mantiene lesionado Zach Charbonet y las incorporaciones del safety A.J. Finlay, y el linebacker Dante Fowler brindan más profundidad que soluciones, pues mantienen valuartes del equipo como Sam Darnold, Jaxon Smith-Njigba, Leonard Williams y Ernest Jones IV entre otros grandes nombres.

Los Patriots a su vez han aprendido de sus errores y ya buscaron robustecer y brindar apoyo a su mariscal Drake Maye, quien tuvo complicaciones para encontrar avances en el juego de febrero. Se espera que AJ Brown y Romeo Doubs puedan brindar solvencia al equipo y generen un resultado positivo y tengan su revancha luego de 7 meses.