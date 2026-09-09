Seahawks vs Patriots: ¿Qué le pasó al quarterback Sam Darnold?

Sam Darnold La estrella de Seattle Seahawks salió lesionaddo (EFE)

Sam Darnold tuvo que abandonar el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots desde el primer cuarto, después de sufrir una lesión durante la primera serie ofensiva del equipo en el inicio de la temporada regular.

¿Cómo fue la lesión de Sam Darnold?

Seattle enfrentaba una tercera oportunidad y seis yardas por avanzar en la yarda 46 de New England. Darnold recibió desde la formación escopeta y se retrasó para preparar el lanzamiento, pero la jugada terminó con una captura de Dre’Mont Jones que provocó una pérdida de cinco yardas.

¿Qué le pasó a Sam Darnold ante los Patriots?

El golpe de la captura obligó a Darnold a permanecer en el suelo durante algunos instantes. Cuando consiguió levantarse, lo hizo lentamente y comenzó a cojear mientras abandonaba el terreno de juego.

La situación encendió las alertas en Seattle, ya que Darnold había participado únicamente en la primera serie ofensiva de los Seahawks. Después de detener a New England, Seattle tuvo que recurrir a Drew Lock para continuar el encuentro en la posición de quarterback.

Los Seahawks informaron posteriormente que el regreso de Darnold al partido estaba en duda debido a una lesión en la cadera.

Hasta el momento de su salida, la información disponible únicamente señala una lesión en la cadera. Los Seahawks catalogaron su posible regreso como cuestionable, por lo que cualquier evaluación sobre la gravedad del problema o el tiempo que podría permanecer fuera requeriría información adicional y será informado por la franquicia en las próximas horas después de la evaluación médica.