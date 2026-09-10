15 de septiembre y su relación con el boxeo: Las grandes noches de los mexicanos

Mural de Julio César Chávez, Canelo Álvarez y "Dinamita" Márquez Mural con los rostros de los campeones de boxeo Saúl "El Canelo" Alvárez, Julio César Chávez, y Juan Manuel "dinamita" Márquez, que adornan la fachada del gimnasio de boxeo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. (Galo Cañas Rodríguez)

Desde Julio César Chávez al Canelo Álvarez, la tradición de acomodar un combate con un tinte nacional en fechas patrias ha sido una constante y los amantes del boxeo lo saben. Pasa algo similar como con el famoso 5 de mayo en Estados Unidos, que ya se ha acomodado entre las fechas importantes para combates de renombre y en la que Saúl “Canelo” Álvarez se ha afianzado como uno de los personajes principales.

¿Desde cuándo se sigue la tradición boxística de septiembre?

La primera pelea en esas fechas viene más atrás incluso a la era del mismo “César del Boxeo”, cuando Erubey “Chango” Carmona derrotó a Mando Ramos el 15 de septiembre de 1972 en el Memorial Coliseum de Los Angeles. Ese día, el campeonato mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cambió de manos y fue el nacional quien bajaría del ring como el nuevo monarca de la división de las 135 libras.

Aunque pueda parecer una fecha favorable al boxeo mexicano, también han caído grandes exponentes nacionales, pues tres años después la leyenda Rubén “Púas” Olivares perdería ante el originario de Ghana David Kotey, que en 15 asaltos le arrebataría el título mundial de peso pluma al guerrerense.

Fue hasta la llegada de Julio César Chávez a la escena mundial de los encordados que la tradición se integró al público internacional. La primera vez que Chávez tuvo una pelea cercana al 15 de septiembre fue el 13 de septiembre de 1984, cuando derrotó a Mario “Azabache” Martínez, ganando su primer título mundial; el de peso superpluma del CMB y hasta 1991, luego de derrotar a Lonnie Smith y retener su título mundial superligero del CMB en el hotel The Mirage de Las Vegas. Fue a partir de ese día que nacería una tradición que acompañaría al César cada año hasta 1995. Entre sus grandes combates destacan las victorias ante Héctor “Macho” Camacho en 1992 y Meldrick Taylor en 1994.

El famoso promotor “Don King” fue quien vería una oportunidad para atraer al público mexicano a Las Vegas gracias a los púgiles mexicanos y fue así como se comenzaron a acomodar combates para los fines de semana cercanos al 15 de septiembre en tierras estadounidenses, aprovechando los asuetos mexicanos.

Otros peleadores destacados en fechas cercanas al 15 de septiembre

Luego de Chávez, la batuta pasó al estadounidense de origen mexicano Óscar de la Hoya, quien luego de salir victorioso en su combate ante Genaro Chicanito Hernández, vencería a Héctor “Macho” Camacho en 1997 y a Julio César Chávez en 1998. Luego de su racha de tres victorias, perdería en 1999 ante Félix Tito Trinidad, Shane Mosley en 2003 y Bernard Hopkins en 2004.

Marco Antonio Barrera también tuvo presentaciones en fechas cercanas al 15 de septiembre, mostrando un récord perfecto en cuatro ocasiones, siendo sus batallas ante Robbie Peden en 2005 y Rocky Juárez en 2006 las más importantes. De la misma manera Erik “El Terrible” Morales acumularía cuatro encuentros con tres victorias y una derrota, esta última ante Zahir Raheem en 2005.

Juan Manuel Márquez también tuvo participación en fechas patrias, presentándose 5 veces. Acumuló tres victorias, en las que destacan las obtenidas ante Orlando “Siri” Salido en 2004 y Joel Casamayor en 2008. Sus derrotas en esas fechas correrían por parte de Freddie Norwood en 1999 y Floyd Mayweather en 2009.

Canelo Álvarez ha estado presente en 12 ocasiones en el fin de semana del 15 de septiembre. En esas fechas ha registrado un saldo a favor de 9 victorias, 2 derrotas y un empate. Entre las victorias, se destacan las obtenidas ante Carlos Baldomir en 2010, Liam Smith en 2016, las victorias ante Gennady Golovkin “GGG” en 2018 y 2022 y Edgar Berlanga en 2024. El empate igualmente fue ante GGG en 2017 y las derrotas corrieron por parte de Floyd Mayweather en 2013 y Terence Crawford en 2025.

Las casualidades favorecen al 15 de septiembre en el boxeo

La casualidad también ha formado parte de la fecha, pues peleadores icónicos como Muhammed Ali y Sugar Ray Leonard han participado en la tradición, ambos saliendo victoriosos. Ali en su segundo combate ante Leon Spinks el 15 de septiembre de 1978 y Leonard en su primer combate ante Thomas Hearns, el 16 de septiembre de 1981.