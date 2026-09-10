Isaac del Toro y el UAE Team son equipo a vencer en el Gran Prix de Quebec

Del Toro va por otra embestida. El mexicano Isaac Del Toro, UAE Team Emirates - XRG, en su primera de dos pruebas mañana antes del Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá. (Stefano Sirotti/MEXSPORT)

El UAE Team Emirates – XRG se presenta como un equipo poderoso que cuenta con Isaac del Toro para el Gran Prix de Quebec a correrse el viernes 11 de septiembre sobre un recorrido de 206 kilómetros y 2,780 metros de desnivel acumulado.

Además de Del Toro que buscará seguir acumulando victorias antes de llegar al Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, los demás integrantes del UAE Team son: Adam Yates, Brandon McNulty, Tim Wellens, Jhonatan Narváez, Felix Großschartner y Florian Vermeersch.

Todos son expertos escaladores, corredores de clásicas con la capacidad de ganar la carrera por cuenta propia. McNulty fue campeón en Montreal el año pasado. Yates se muestra peligroso cuando la carrera se pone dura. Wellens y Narváez son perfectos para carreras de desgaste, ataques y movimientos tácticos. Y luego Isaac del Toro sediento de seguir haciendo historia.

El ciclista mexicano de 22 años no necesita que le regalen nada. Su tercer sitio en el podio del Tour de Francia, en su debut, dejó claro que está para grandes retos. En un recorrido quebrado, con repetición de esfuerzos y una carrera que probablemente se vaya endureciendo vuelta tras vuelta, tiene para probarse contra algunos de los mejores.

Por eso el UAE Team se presenta como un equipo de peligro en esta primera de dos pruebas del UCI World Tour previas al Mundial de Ruta.

Dos días después del reto en Quebec, el equipo irá en busca de otro protagonismo en el Gran Prix de Montreal el domingo, la carrera será aún más exigente con sus 214.4 kilómetros y 4,304 metros de ascenso en Mont Royal.