Samuel Umtiti cuestiona nominación para Balón de Oro de Julián Quiñones: “Me pregunté si era una broma”

Samuel Umtiti El francés criticó inclusión de Julián Quiñones en nominados a Balón de Oro. (Wikipedia Commons y cuartoscuro)

El exfutbolista Samuel Umtiti, ahora corresponsal de RMC Sport, cuestionó en un programa el valor que tiene el Balón de Oro. Calificó la inclusión de Julián Quiñones como una broma.

¿Qué dijo Samuel Umtiti sobre Julián Quiñones y el Balón de Oro?

El martes de esta semana, France Football dio a conocer los nominados para el Balón de Oro en distintas categorías. Entre ellas, está la anticipada “Mejor jugador masculino del año”, en la cual este año figuran nombres como Harry Kane, Lionel Messi, Eerling Haaland, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Entre ellos también se encuentra Julián Quiñones, delantero de la selección mexicana que metió 4 goles en el mundial y terminó su temporada en la Liga Saudí como el más goleador.

En el programa de futbol francés After Foot, el campeón del mundo en 2018 y exjugador del Barcelona Samuel Umtiti dio su opinión sobre el Balón de Oro, el cual considera como un galardón sobrevalorado. Entres sus argumentos en contra del premio, señaló la inclusión de Quiñones.

“Ponen a Quiñones, pero, ¿qué hizo en la Copa del Mundo? Cuando vi eso, me pregunté si era una broma", dijo el defensivo. Continúo demeritando el valor del premio, argumentando que los logros del equipo tienen mucho más valor. Umtiti menciona que el premio sólo es un logro para los delanteros, pero que es perjudicial para lo que se supone debe ser un deporte de equipo. “Pensamos demasiado en ganar el Balón de Oro en vez de un premio colectivo [...] El futbol no se trata sólo de estadísticas”.

El defensa incluso tomó la oportunidad para responder a los comentarios que hizo su compañero de selección Kylian Mbappé el lunes pasado, cuando afirmó que “Este podría ser mi año” en referencia al Balón de Oro, y dijo creerse el mejor jugador del planeta. “No es algo que le corresponda decidir”, señaló Umtiti sobre las afirmaciones de Mbappé.

También afirma que no ha prestado atención al evento desde la era de Messi-Ronaldo. “Ellos tenían increíbles estadísticas y aunque no ganaran un título importante, no te importaba porque su temporada era increíble. Ahora, no hay un jugador que se encuentre por encima del resto”.