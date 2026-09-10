Enric Mas salva la prueba clave y se afianza en el liderato de la Vuelta

Etapa 18: El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera El maillot rojo y líder de la clasificación Enric Mas, del Movistar Team, durante la decimoctava etapa de La Vuelta a España, una contrarreloj de 32,1 km entre el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. (Javier Lizón/EFE)

El español Enric Mas (Movistar), líder de la general, superó su gran examen en la Vuelta a España, salvando el maillot rojo de forma solvente, cediendo solo 33 segundos a su gran rival, el esloveno Roglic (Red Bull). Mas afrontará las últimas etapas con una ventaja de un 1’37”.

La prueba contrarreloj de la etapa 18 la ganó el suizo Stephen Küng, que paró el crono en 35′ 22′'. El ciclista del Tudor rodó a 54,4 kilómetros por hora, por delante de Thornley, al que le aventajó en solo dos segundos, y de Almeida. El propio Roglic finalizó cuarto, mientras que quinto fue Van Aert.

Mas afrontaba el reto de minimizar al máximo la desventaja en la crono, las previsiones eran que podía perder sobre un minuto o incluso un minuto y medio, pero al final la desventaja fue solo de 33 segundos, antes de las dos grandes etapas de montaña de mañana y pasado.

“Era un tiempo que teníamos en mente y confiábamos en que íbamos a perder menos de lo que la gente pensaba. Así que muy bien y seguimos. He hecho cronos mejores, no sé en qué puesto he llegado, pero es importante este día”, dijo Enric Mas.

dijo Enric Mas. “Tenemos que seguir. Puede ser mucho tiempo o muy poco. Tenemos que seguir como hasta ahora. Me siento feliz, con ganas de poder afrontar estos dos días de montaña”, añadió.

Roglic acabó la competencia en el cuarto sitio con 35’41”. Mas, duodécimo con 36’14”. Gall, vigésimosexto con 37’09”. Y, escalador, aunque ha prometido dejarse el alma en la montaña, descartado para otra cosa que no sea escoltar a Enric, a su derecha o a su izquierda, en el podio.

En Movistar estaban muy contentos. Habían calculado que, en condiciones normales, Enric perdería entre 50 segundos y 1’20” respecto a Roglic. Pero las condiciones no fueron normales porque Mas no es ahora un corredor normal respecto al que fue. Es un ciclista nuevo. Más aún: inédito, insólito. Desconocido.

La Vuelta entra así en su tramo definitivo. Este viernes llegará una nueva batalla de montaña entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, con una ascensión final de 18,8 kilómetros al 6,5 %. Mas afrontará esta jornada con 1′37″ sobre Roglic, en una lucha por el maillot rojo que promete emoción hasta el final.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) – 60h45′58″

2. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +01′37″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – +03 ’01″'’

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) – 05 ’17″"

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) – +06′ 03″"

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) – +07′ 00″"

7. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) – +07′47″

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +07′ 51″

9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) – +07′ 51″"

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) – +09′ 57″