Edson Álvarez niega versiones de su participación en un secuestro: ¿Qué dijo el jugador de la Selección Mexicana?

Edson Álvarez El defensa de la selección mexicana niega categóricamente acusaciones de secuestro. (@edsonnalvarez)

Edson Álvarez, jugador de la selección mexicana, rechazó acusaciones que lo vinculan a un secuestro ocurrido en 2024. Según un productor que llevaba a cabo un documental sobre él, Álvarez le debe 3.5 millones de pesos.

¿De qué acusan a Edson Álvarez?

Juan José López Ordóñez, productor de cine, acusó en una entrevista con TV Notas a Edson Álvarez de estar vinculado a un secuestro que sufrió en 2024 a causa de una deuda millonaria y una propiedad disputada con quien fue su suegro.

El productor conoció a Álvarez a través de Jonathan Toache, padre de la expareja del futbolista Sofía Toache, con quien tiene dos hijas. Según López Ordóñez, el jugador le habría pedido grabar un documental sobre su trayectoria durante el Mundial de Qatar de 2022. La grabación duró 2 años, con jornadas de hasta 8 horas diarias. A pesar del trabajo que se hizo, el cineasta dice no haber recibido una compensación económica que se le prometió por 3.5 millones de pesos por su esfuerzo y reclamó en 2024 el pago de sus servicios.

A esto se sumó un reclamo que hizo a Jonathan Toache, de quien era socio en un negocio inmobiliario. Comentó haberle reclamado un inmueble, ubicado en la Colonia San Rafael, del que eran copropietarios y cuyo valor ascendía a los 30 millones de pesos.

Fue entonces cuando el productor dice haber sido secuestrado por dos mujeres, una cubana y una mexicana, el 3 de noviembre de 2024. El siniestro se habría presentado en el lujoso vecindario de Polanco en la Ciudad de México, en la intersección de las calles Moliere y Homero. López Ordoñez conducía cuando las dos mujeres subieron armadas a su vehículo y lo ataron. El productor escuchó que lo llevaban a Chalco, en el Estado de México. También afirma haber oído como decían que las instrucciones las recibieron “de Jonathan”.

El productor lograría escapar en el cruce entre el Viaducto Miguel Alemán y la Calzada de Tlalpan y levantó una denuncia en el Ministerio Público de Lomas de Chapultepec. Según sus declaraciones, el incidente no fue la conclusión del asunto y ha continuado recibiendo amenazas de muerte.

¿Qué dijo Edson Álvarez sobre acusaciones en su contra?

El futbolista publicó en sus redes sociales un comunicado en el que niega las acusaciones. “Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos”, se lee en la publicación.

Afirma que se había mantenido lejos de la atención mediática que ha provocado el caso, pero que “existen límites, y atribuirme conocimiento, responsabilidad o participación en hechos de esta naturaleza”.

Comenta que si existen las pruebas suficientes, estas sean presentadas ante las autoridades correspondientes. “Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios cuyo contenido privilegia el morbo y la exposición mediática por encima del rigor y la verdad”.

Finaliza deslindándose del padre de su expareja y comentando que su equipo legal ya se encuentra analizando cómo proceder con la situación.