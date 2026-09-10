Bayern Múnich vs Bodo/Glimt: ¿A qué hora y en qué canal ver en vivo la Champions League?

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt Ambos clubes se enfrentan en el cierre de la Jorna 1 de la Fase de Liga (@bodoglimt/ @fcbayern)

Con el esperado debut de ambos equipos en la Champions League 2026-2027, el partido cierre de la Jornada 1 de la Fase de Liga ha causado expectativa entre los aficionados.

El Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena a los Bodo/Glimt, en donde tendrán un partido desafiante para ambos equipos, según los pronósticos. Esta será la primera vez que el Bayern Múnich y el Bodo/Glimt se enfrentan en un encuentro competitivo.

Ambos clubes se encuentran en una buena racha, por lo que las especulaciones sobre quién será el ganador están divididas.

¿Cuándo y dónde ver Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt EN VIVO?

El partido de cierre de la Jornada 1 será el día de hoy jueves a las 13:00 horas del centro de México y se podrá ver en vivo por FOX One y FOX 1.

Hora: 13:00 horas, centro de México

13:00 horas, centro de México Canal: Fox one

Fox one En app: Fox +

Fox + Lugar: Allianz Arena

¿Cómo llegan Bayern Múnich y Bodo/Glimt a este partido?

Si bien ambos equipos han demostrado su habilidad en el campo y han estado imparables con un ritmo ofensivo imparable, el Bayern Múnich busca con este partido recuperarse del 0-0 con el Schalke 04 en la Bundesliga, que finalizó su racha invicta.

Mientras que el club Bodo/Glimt continúa invicto después de vencer 2-1 al Fredrikstad. Cabe recordar que este equipo sorprendió en la edición pasada, ya que venció a varios de los grandes de Europa, tales como el Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán.

El Bayern tiene la ventaja de que el partido se llevará a cabo en su casa; además, cuentan con la experiencia de partidos importantes, así como una estrategia de profundidad de ataque.

A su vez, el Bodo/Glimt cuenta con la dirección de Knutsen, quien ha basado sus jugadas en la velocidad, la estructura y el desarrollo de sus jugadores.

Alineaciones de Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt

Alineación Bayern Múnich

Manuel Neur

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Joshua Kimmich

Harry Kanne

Jamal Musiala

Luis Díaz

Michael Olise

Alphonso Davies

Konrad Laimer

Aleksandar Pavlović

Alineación Bodo/Glimt