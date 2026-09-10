Álvaro Ortiz inicia sólido las finales del Korn Ferry Tour

Aspirante al PGA Tour. Álvaro Ortiz se mete al Top 10 de inicio en el torneo Simmons Bank Open, el primero de las finales del Korn Ferry Tour. (Foto especial)

Álvaro Ortiz salvó su primera ronda al iniciar las finales del Korn Ferry Tour, al firmar tarjeta de 65 golpes (-5) en el Simmons Bank Open que se juega en el Vanderblit Legends Club en Franklin, EU.

Cardiacos los primeros nueve hoyos

El golfista mexicano que defiende su Top 20 en el listado de puntos del Korn Ferry Tour enfrentó una jornada de altibajos y al final logró reponerse para terminar en un empate al décimo sitio, tras los primeros 18 hoyos de recorrido.

Ortiz, que inició su recorrido por el hoyo 10, acertó cuatro birdies hasta el hoyo 16, pero en el 18 cometió un doble bogey, por si fuera poco, inició la segunda parte del recorrido con bogey, pero eso no lo desanimó en ningún momento.

El mexicano logró reponerse de esos desaciertos y logró encadenar cuatro birdies seguidos entre los hoyos 2 y 5 para salvar la jornada con -5 golpes y poder iniciar sólida la primera ronda del primer torneo de cuatro finales del Korn Ferry Tour.

El reto es llegar al PGA Tour

Ortiz deberá seguir luchando por ese Top 10 para no bajar del puesto 20 en la clasificación general del KFT, pues de mantenerlo hasta el final de la temporada le daría derecho de acceder al PGA Tour en 2027.

El primer sitio de la jornada fue para el estadounidense Will Cannon, quien tuvo ronda libre de bogeys de 61 golpes (-9), para sacar ventaja de un golpe a un par de sus connacionales, Tyler Dunkan y Turk Pettit, que firmaron tarjetas de 62 (-8).