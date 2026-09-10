Joaquín Niemann, sorprende y lidera el Abierto de Irlanda

Torneo del DP World Tour en Irlanda. El chileno Joaquín Niemann tuvo un buen inicio en su debut en el Abierto de Irlanda al firmar ronda de 65 golpes. (DPWorldTour)

El chileno Joaquín Niemann dio la sorpresa en la primera ronda del Abierto de Irlanda, del DP World Tour, firmó una tarjeta de 65 golpes (-5) para situarse en la cima de la clasificación, en un día ventoso que dificultó mejores scores en el Trump International Golf Links.

Las condiciones del clima provocaron retrasos inevitables, por lo que algunos jugadores deberán regresar temprano en la segunda jornada para completar sus rondas iniciales.

Niemann sacó dos golpes de ventaja a un grupo de cinco golfistas que le persiguen, entre ellos el local Shane Lowry.

El español Jon Rahm con ronda de 70 impactos (0), tuvo un estreno discreto y empata al sitio 35. Mientras el norirlandés Rory McIlroy, campeón defensor, terminó la jornada con 69 golpes (-1).

El sudafricano Shaun Norris, el polaco Adrian Meronk, el italiano Renato Paratore y el austríaco Maximilian Steinlechner, aunque estos tres últimos no pudieron acabar la jornada al ser suspendido el juego por la falta de luz, también sumaban 67 golpes.

El chileno hizo cuatro birdies consecutivos desde el hoyo 14 para llegar a cinco bajo par y tomar el liderato en su primera participación en este evento.

Poca actividad de Niemann

Aunque Niemann ha jugado un calendario limitado en 2026, tiene tres Top 10 en sus últimas cuatro participaciones en el DP World Tour, incluyendo su mejor resultado en un Major on un empate en el séptimo puesto en el US Open.

Esta vez reveló que estaba disfrutando de las condiciones en la costa del condado de Clare mientras busca un segundo título del DP World Tour tras su victoria en el bullpen australiano ISPS HANDA en la temporada 2024.

“Fue muy divertido allí”, dijo. “Es un campo realmente complicado y un campo de golf muy divertido para jugar. Especialmente con el clima irlandés. Sí, acostumbrarme a este clima y a la lluvia, así que sí, fue divertido”.

Para Niemann la jornada fue todo un reto. “Definitivamente es un buen reto. Tienes que golpear esos golpes de salida y mantenerlo bajo el viento, viento de izquierda a derecha, viento de derecha a izquierda”.

El viento hizo que el chileno fuera precavido

Con un viento soplando en varias direcciones tuvo que ser muy precavido. “Estaba hablando con mi caddie, como si cada disparo contra el viento fuera de cien veces probablemente. Así que, si es un mal tiro, es un tiro realmente malo. Pero si es una buena foto, fue muy agradable verla. Es simplemente sexy, acertar hierro ocho, hierro siete desde 120, 130 yardas es divertido.”

Añadió: “Siento que tengo mucho que aprender sobre mi juego y mucho que tengo que mejorar. Estoy comprometido a mejorar cada vez. Y sé que puedo. Sé que hay mucho margen de mejora, así que sí, estoy contento donde estoy.”

El mejor español de la primera jornada fue Rafa Cabrera Bello, que terminó el recorrido en 68 golpes (-2).

Alejandro Del Rey y John Ram terminaron con 70 golpes (0), Jorge Campillo y David Puig con 71 (+1), Nacho Elvira y Eugenio López Chacarra con 72 (+2), Ángel Ayora con 73 (+3), Manuel Elvira, Sergio García y Ángel Hidalgo con 75 (+5) e Iván Gutiérrez Cantero con 78 (+8).