Pumas vs León: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Pumas vs León Adalberto Carrasquilla se perfila como titular hoy en el partido pendiente de la jornada 7 el torneo Apertura 2026 de la Liga MX (Crónica Digital y foto de Carrasquilla de Mexsport)

Pumas y Léon juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos dónde ver en vivo el juego que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y a qué hora empieza.

Esteban Solari, director técnico del Club Universidad Nacional, podría darle minutos este jueves 10 de septiembre a Chino Huerta, buscando romper la racha de seis partidos consecutivos sin victoria.

Los universitarios marchan en el sitio 12 de la tabla general de la primera división del futbol mexicano con ocho puntos y León ocupa la octava posición con 10 unidades.

Previa y pronóstico Pumas vs León: partido de la jornada 7 de la Liga MX

El antecedente directo favorece ampliamente a los universitarios. Pumas acumula 10 partidos consecutivos sin perder ante León y, cuando se han enfrentado en Ciudad de México, el balance reciente también beneficia a los auriazules, con cuatro victorias y un empate.

La última vez que jugaron en la capital terminaron 1-1, después de que Díber Cambindo adelantara a la Fiera y Juninho Vieira igualara en la segunda parte con un cabezazo tras un centro de Alan Medina.

León, dirigido por Javier Gandolfi, llega con un escenario más favorable en términos anímicos. La Fiera derrotó 1-0 al América el domingo 6 de septiembre en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, resultado que además le otorgó un boleto para la próxima edición de la Copa de Campeones Concacaf.

Por antecedentes, el pronóstico se inclina con Pumas y una victoria en Ciudad Universitaria.

¿A qué hora juegan Pumas vs León hoy?

El encuentro comenzará a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs León?

El duelo entre Pumas y León podrá seguirse en vivo a través de ViX Premium.

Alineaciones probables Pumas vs León

Pumas podría iniciar con Keylor Navas en la portería. La defensa estaría integrada por Rubén Duarte, Nathan Silva y Pablo Monroy, mientras que Víctor Arteaga, Adalberto Carrasquilla y Rodrigo López ocuparían la zona media.

En ataque, la alineación probable contempla a Uriel Antuna, Alan Medina, Luciano Herrera y Robert Morales.

Por León, el probable once estaría conformado por Óscar García como guardameta, acompañado en defensa por Iván Moreno, Paul Bellón, Juan José Guevara y Sebastián Vegas.

El mediocampo de la Fiera tendría a Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y Jesús Lara, mientras que Juan Domínguez, Ismael Díaz y Díber Cambindo completarían el frente ofensivo.