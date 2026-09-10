¿Cuál será la prioridad de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana?

Rafa Márquez Rafa Márquez dijo en conferencia de prensa que es uno de los momentos más importantes de su carrera. (Mexsport)

Rafael Márquez por fin puede presumir que está al frente del Tri, luego de que esta mañana, Mikel Arriola lo presentara como el mandamás del Tri para el próximo ciclo mundialista y el DT ya tiene prioridades anotadas en el equipo.

¿Cuáles son las prioridades de Rafa Márquez como DT del Tri?

De esta forma, Rafa Márquez dijo en conferencia de prensa que es uno de los momentos más importantes de su carrera, por lo que dará todo en su dirigencia.

Ahora, Rafael Márquez aseguró que quiere llevar una vez a México a los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero también, tiene en el tintero otras prioridades, principalmente con la afición mexicana.

“Tengo otra oportunidad, no se me dio como jugador, desafortunadamente siempre llegamos a lo mismo, es esta oportunidad, el objetivo es llegar primero al mundial, calificar al mundial, cuatro años, son procesos, hay que empezar. Estoy muy ilusionados, ojalá se dé todo para que se llegue al Mundial, hacer algo diferente, como digo, cómo se ha planteado todo esto, las cosas van bien”, dijo Márquez.

Así también, Rafa Márquez confía en la experiencia de Andrés Guardado para que sea su mano derecha en esta aventura llamada el Tri.

“Va a haber momentos difíciles, complicados, con la confianza de que saldremos adelante, en selecciones menores, con Andrés, cuerpo técnico, lograr hacer procesos importantes, ojalá que se pueda dar”, aseguró Rafael Márquez, nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

¿Cuál es la meta de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana?

En la Selección Mexicana, Rafael Márquez deberá mantener al equipo en el Top 10 Mundial, además de volver a ser el equipo dominante de Concacaf.

“El objetivo es intentar ser el uno de la zona, mantenernos dentro de los 10 mejores del Mundo, que hemos conseguidos, está muy claro lo que hablábamos hace un año, los objetivos era que la afición se sienta bien representada, que se sienta feliz, identificada con su equipo, ese es el objetivo mayor, los que más queremos ganar es nosotros, como dijo Rafa, habrá momentos buenos malos, esperemos más buenos, pero lo importante es que se sientan identificados”, aseguró Davino.

Así también, Rafa Márquez espera que los llamados al Tri sean una catapulta para algunos elementos y jueguen en las mejores Ligas de Europa.