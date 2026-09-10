¿Quién es el luchador al que le gritan Quiñones?

El pasado miércoles 9 de septiembre, la WWE dio inicio a su Mexico Live Tour, presentándose en la Arena Guadalajara y en la lucha entre Trick Williams, Finn Balor, Ricky Saints y Baron Corbin pasó un suceso curioso cuando el público se puso a corear el apellido de Julián Quiñones en referencia al luchador Trick Williams, esto por su parecido con el futbolista mexicano y reciente nominado al Balón de Oro.
Quién es Trick Williams?
Trick Williams es al momento el campeón de los Estados Unidos de la WWE. Retuvo su presea en la función en vivo en Guadalajara y durante la batalla fue que el coro “Quiñones, Quiñones, Quiñones” hizo su aparición, siendo más notorio al finalizar la pelea, en donde el luchador Finn Balor alzó la mano del campeón en señal de respeto, dando un momento cómico para la comunidad del futbol y la lucha libre.
Incluso, luego de la función, Finn Balor hizo referencia al momento, publicando un video en su cuenta de X donde también agradeció al público tapatío.
Gracias Guadalajara México 🇲🇽— Finn Bálor (@FinnBalor) September 10, 2026
‘Quiñones Quiñones Quiñones’ pic.twitter.com/75nCI1AS2o