¿Quién es el luchador al que le gritan Quiñones?

Trick Williams y Lil Yachty Trick Williams es el campeón de los Estados Unidos de la WWE. (Trick Williams/X)

El pasado miércoles 9 de septiembre, la WWE dio inicio a su Mexico Live Tour, presentándose en la Arena Guadalajara y en la lucha entre Trick Williams, Finn Balor, Ricky Saints y Baron Corbin pasó un suceso curioso cuando el público se puso a corear el apellido de Julián Quiñones en referencia al luchador Trick Williams, esto por su parecido con el futbolista mexicano y reciente nominado al Balón de Oro.

Julián Quiñones jugando para la Selección Mexicana CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, celebró la victoria de 2-0 ante la Selección de Ecuador, en partido correspondiente a los 16avos de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México. El jugador de origen colombiano a marcado hasta el momento tres goles en el torneo mundialista. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Quién es Trick Williams?

Trick Williams como campeón mundial de TNA Trick Williams ha sido campeón en reiteradas ocasiones durante su paso en WWE. (Trick Williams/X)

Trick Williams es al momento el campeón de los Estados Unidos de la WWE. Retuvo su presea en la función en vivo en Guadalajara y durante la batalla fue que el coro “Quiñones, Quiñones, Quiñones” hizo su aparición, siendo más notorio al finalizar la pelea, en donde el luchador Finn Balor alzó la mano del campeón en señal de respeto, dando un momento cómico para la comunidad del futbol y la lucha libre.

Incluso, luego de la función, Finn Balor hizo referencia al momento, publicando un video en su cuenta de X donde también agradeció al público tapatío.