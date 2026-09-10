Reporte de lesión de AJ Brown: ¿Qué le pasó al jugador de los Patriots y cuánto tiempo estará fuera?

A.J. Brown El ala abierta estará fuera por algunos partidos tras su debut. (nfl.com)

A.J. Brown, ala abierta de los New England Patriots, recibió una lesión en el tobillo. El personal médico de su equipo trabaja para determinar cuánto tiempo estará fuera.

¿Qué lesión tiene AJ Brown y cómo lo afectará?

En el que fue el primer juego de la temporada de la NFL, los Seattle Seahawks enfrentaron a los New England Patriots en la revancha del Superbowl LX. Uno de los aspectos más esperados del juego era el debut de A.J. Brown con los Patriots.

Se esperaba que el ala abierta contribuyera a una mejor ofensiva que lograra superar la defensa que le costó a Nueva Inglaterra el Supertazón. Brown no decepcionó en ganarle yardas al equipo, y los Patriots llevaban una ventaja de 10-0 hasta el tercer cuarto, cuando el ala abierta tuvo que salir del juego por una afectación en el tobillo. Su ausencia resultó en que Drake Maye fuera interceptado en tres ocasiones, cosa que durante toda la temporada pasada sólo le ocurrió en el juego final contra los Seahawks, y Seattle volteara el marcador para ganar 13-10.

Según los periodistas cercanos a la liga Ian Rapoport y Mike Garafolo, Brown sufrió un esguince en la parte alta del tobillo. A diferencia de un esguince de tobillo bajo, que es lo más común cuando pensamos en este tipo de lesión, torcerse la parte alta del tobillo involucra ligamentos tibioperoneos que tardan más en sanar. El tiempo promedio de recuperación va desde 3 hasta 8 semanas, dependiendo de la gravedad de la afectación.

Por suerte, según informaron, los estudios X-Ray mostraron que no hay una fractura. A Brown se le harán estudios de resonancia magnética el día de hoy para determinar cuánto tiempo deberá reposar.