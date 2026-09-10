MAGNUS CARLSEN. Plusmarquista histórico de elo (2882, 2014)

MAGNUS CARLSEN (Tønsberg, Noruega, 1990) es gran maestro desde 2004 y fue campeón mundial clásico entre 2013 y 2023, además de plusmarquista histórico de elo (2882, 2014) y actual número uno del ranking.

¿Estudiaba mucho? Sí, bastante — sobre todo de niño. A los ocho y nueve años se leyó libro tras libro por su cuenta, trabajando la teoría, la táctica y la estrategia ajedrecística de forma prácticamente independiente, más que a través de una instrucción formal. Él mismo lo ha contado: “Estaba constantemente sentado ante el tablero leyendo libros de ajedrez, jugando en línea, jugando torneos siempre que podía”, y “creo que, para llegar a ser realmente bueno en ajedrez, eso hace falta.”

Ya de adulto y como profesional de élite, el equilibrio ha cambiado. En entrevistas ha dicho que hoy en día se apoya más en la práctica, el análisis con motor y el trabajo con bases de datos que en el estudio de libros de tapa a tapa — el tiempo escasea en la élite, y jugar y analizar da resultados más rápidos que el estudio de manuales. Todavía recurre a los libros de vez en cuando, sobre todo para finales o para el estudio histórico y estilístico, pero ya no es el vehículo principal de su mejora como lo fue en la infancia. Así que: de un estudio intensivo de libros en la infancia a un mayor peso de la práctica y el trabajo con motor como gran maestro — no es lo uno o lo otro, sino un cambio de énfasis con el tiempo.

Carlsen – Rapport

Norway Chess 2021

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3 Ce7 5.0–0 c6 6.Aa4 Cg6 7.Te1 Ae7 8.d4 d6 9.c3 0–0 10.Cbd2 h6 11.Cf1 Te8 12.Cg3 a5 13.Ac2 Dc7 14.a4 Ad7 15.h3 b5 16.Ae3 Tab8 17.Dd2 b4 18.Ad3 bxc3 19.bxc3 Ae6 20.Dc2 Tb7 21.Cf1 Ch5 22.C1d2 Chf4 23.Aa6 Tbb8 24.dxe5 dxe5 25.Tab1 Ad7 26.Ac4 Ce6 27.Da2 Ch4 28.Cxh4 Axh4 29.Cf3 Ae7 30.Tbd1 Ac8 31.Dc2 Cf8 32.Td2 Ae6 33.Da2 Ted8 34.Txd8 Axd8 35.Td1 Ae7 36.h4 Td8 37.Tb1 Tb8 38.Txb8 Dxb8 39.g3 Ad8 40.Rg2 Ac7 41.Axe6 Cxe6 42.Dc4 De8 43.h5 Rh7 44.Dd3

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