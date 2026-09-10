¿Cuándo es la Noche UFC? Cartelera confirmada y peleadores mexicanos que participan

Noche UFC ¿Quiénes son los mexicanos que participarán en la pelea? (Edgar Negrete Lira y Pexels)

La Ultimate Fighting Championship (UFC), llevará a cabo su cuarta edición de la Noche UFC este 12 de septiembre en la Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

Esta será la cuarta edición del evento de artes marciales mixtas, en una noche con clima mexicano, que tendrá la participación de excampeones, promesas y talentos.

¿Qué boxeadores mexicanos participarán?

El evento cuenta con un total de 13 combates, en los cuales hay participación de 6 mexicanos: Brandon Moreno y Alexa Grasso, excampeones de peso mosca de la UFC en el año 2023, además de David Martínez, participarán en la cartelera estelar.

Mientras que Edgar Cháirez, Rafa García y Regina Tarín pelearán en la cartelera preliminar.

¿Dónde y en que horarios se podrá ver la UFC?

El día 12 de septiembre a través de la plataforma Paramount Plus, llevará el siguiente orden de acuerdo a la página oficial de la UFC:

Cartelera estelar , iniciará a las 15:00 hora Ciudad de México.

, iniciará a las 15:00 hora Ciudad de México. Peso pluma: Jean Silva vs. José Delgado.



Peso mosca: Brandon Moreno vs. Joseph Morales.

vs. Joseph Morales.

Peso pluma: Tommy McMillen vs. Marwan Rahiki.



Peso mosca: Manon Fiorot vs. Alexa Grasso .

.

Peso completo: Waldo Cortés-Acosta vs. Curtis Blaydes.



Peso gallo: David Martínez vs. Dan Ige.

vs. Dan Ige. Cartelera preliminar , que iniciará 12:00 hora Ciudad e México.

, que iniciará 12:00 hora Ciudad e México. Peso mosca: Tim Ellito vs. Edgar Cháirez .

.

Peso welter: Ignacio Bahamondes vs. Muslim Salikhov.



Peso medio: Yousri Belgaroui vs. Djorden Santos.



Peso ligero: Drakkar Klose vs. Tommy Gantt.



Peso ligero: Rafa García vs. Rongzhu.

vs. Rongzhu.

Peso pluma: Sean King vs. Jessie Rosas.



Peso mosca: JJ Aldrich vs. Regina Tarín.

¿Qué es la Noche UFC?

La Noche UFC se estrenó en el año de 2023, es un evento que tiene como objetivo honrar la cultura mexicana, por ello es realizado en el mes de septiembre, para conmemorar el Día de la Independencia de México.

Buscando visibilizar la historia de familias e hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, contando su propia historia en el octágono, dejando de lado el boxeo tradicional.