Bronca en el Pumas vs León: ¿Qué fue lo que pasó y qué jugadores estuvieron involucrados?

Pumas vs León Se presentó una pelea entre varios jugadores al final del partido. (cuartoscuro)

Una riña entre jugadores se desató tras el final del partido entre Pumas y León. Se espera que ambos equipos enfrenten repercusiones.

¿Por qué se pelearon jugadores de Pumas y León?

Pumas enfrentó a León el pasado 10 de septiembre desde Ciudad Universitaria como parte de la Jornada 7 de la Liga MX. Los universitarios vencieron a los esmeraldas 3-1. Al finalizar el partido, se presentó una pelea entre los que dejó a todos preguntándose qué fue lo que pasó.

La pelea pareció haberse desatado después de que un miembro de León le soltara un golpe a Ángel Azuaje. En los videos, se pueden apreciar algunos momentos del conflicto que se desató a partir de este incidente. Se ve como Iván Moreno se acerca a Israel Luna y lo detiene el Luciano Herrera, pero alguien más logra propinar un golpe a la cara a Luna. En fotos se ve cómo Cortizo jala a Robert Morales del cuello para separarlo de Rodrigo Echeverría y cómo Carrasquilla se lanza contra varios miembros de La Fiera. Keylor Navas parecía ser de lo más furiosos, y su equipo incluso tuvo que retirarlo de la cancha.

Se puso bravo el final del partido entre Pumas y León. Le pegaron a Azuaje, le jalaron el cabello a Robert. Y ni podían calmar a Navas. Penoso lo del León. Vía @Brian_BA9 https://t.co/OMzkR8Dt5B — Análisis Puma (@AnalisisPuma) September 11, 2026

El único expulsado hasta el momento fue Sebastián Vegas de León, pero se espera que haya más consecuencias para ambos equipos.

SE PRENDIÓ 🔥 EL CERRO‼️ Termina muy caliente 🔥 el duelo Punas Versus León Seguramente vendrán castigos para ambos equipos, y esto puede dañar los duelos del fin de semana. Un mal arbitraje que fue complaciente y una derrota que dejó muy dolido a los verdes. https://t.co/UYMoC8eGyW — PACO GONZÁLEZ 🎙️ (@pacogonzaleztv) September 11, 2026

Javier Gandolfi dijo no tener claro qué fue lo que sucedió con exactitud, pero que no está de acuerdo con nada de lo sucedido. “No me gusta. La realidad es que no sé cuál fue el motivo [...] No sé si hubo cargada, si no hubo cargada. Me gustaría tener más información. Pero te puedo asegurar que no es buena imagen para nadie”, expresó el entrenador.

Por suparte, Esteban Solari sí señaló a un elemento del cuerpo técnico de León como responsable de comenzar la riña, cuando golpeó a Keylor Navas. “A Keylor evidentemente lo golpeó alguien del cuerpo técnico de León. Después si fue intencional o no eso ya no lo puedo decir pero yo creo que los que estamos afuera estamos para calmar a los jugadores, no para excitar a los jugadores. Entonces, si uno llega y un jugador está tratando de separar, creo que hay que tener el respeto necesario para que el jugador que es el que está en momento de calentura, tratar de calmarlo y no terminar golpeándolo. La verdad es que es un acto lamentable y espero que la persona que fue tenga la integridad para salir a pedir disculpas”.