El cuerpo no distingue entre tigres y correos

. Cuando el miedo tenía cuerpo.

Antes el miedo venía caminando. Peor: venía corriendo. Traía dientes, garra, piedra, fuego, enemigo, caída, hambre. Era un miedo decente, casi caballeroso: se presentaba con cuerpo. Uno podía verlo, olerlo, medirlo mal y salir corriendo con toda la dignidad disponible.

El cuerpo aprendió en esa escuela. No en la universidad. En la maleza.

Por eso fabricó una alarma maravillosa: corazón rápido, músculo tenso, respiración corta, sangre urgente, digestión suspendida. Todo listo para dos soluciones antiguas: pelear o huir. Walter Cannon, fisiólogo de Harvard, le puso nombre científico a esa escena primitiva: respuesta de lucha o huida. La ciencia llegó tarde, como suele llegar, pero llegó con libreta.

El cuerpo no inventó el estrés para revisar pendientes. Lo inventó para no ser almuerzo.

Hasta ahí todo iba bien. La amenaza tenía forma y el cuerpo respondía con movimiento. Había una lógica brutal, pero lógica al fin: si algo viene a matarte, no abras una carpeta; corre.

Luego llegó la civilización, esa señora tan orgullosa de sus errores, y cambió las amenazas.

Quitó los tigres.

Dejó los correos.

LA AMENAZA APRENDIÓ ORTOGRAFÍA

La modernidad hizo una travesura cruel: volvió abstracto el peligro. Antes el miedo rugía; ahora dice “favor de atender”. Antes salía de la maleza; ahora llega con asunto. Antes traía colmillos; ahora trae copia a cinco personas.

El cuerpo no sabe leer esa diferencia. Para él, “tenemos que hablar”, “le recordamos su adeudo”, “resultados disponibles”, “pasa a mi oficina” o “urgente” pueden encender la misma maquinaria que antes servía para sobrevivir a una bestia.

No hay tigre.

Pero el cuerpo ya se subió al árbol.

Robert Sapolsky lo volvió célebre con una imagen magnífica: las cebras no hacen úlceras como nosotros porque no se pasan la noche imaginando al león del jueves. Si aparece el león, corren; si sobreviven, vuelven a pastar. El ser humano, en cambio, puede inventar leones con membrete, con contraseña, con fecha de pago, con firma institucional.

La ansiedad es el tigre que aprendió ortografía.

Y ahí estamos: con un sistema nervioso de sabana metido en una oficina con WiFi. El cuerpo prepara una fuga y nosotros seguimos sentados. La sangre pide piernas; la agenda pide Zoom. Los músculos quieren salida; la pantalla exige “quedo atento”.

Qué desgracia tan elegante: tener un cuerpo diseñado para sobrevivir y usarlo como perchero de angustias administrativas.

CAMINAR CORRIGE AL SIGLO

Aquí el movimiento no entra como consejo de gimnasio. Entra como justicia histórica.

Si el cuerpo preparó acción, algo tiene que moverse. Caminar, correr, nadar, bailar, levantar peso, subir escaleras: no resuelven la deuda ni borran el mensaje ni vuelven simpático al jefe. Tampoco convierten la vida en monasterio. Pero le devuelven al cuerpo un idioma que sí entiende.

Daniel Lieberman, desde Harvard, ha insistido en una paradoja útil: no evolucionamos para “hacer ejercicio” como pasatiempo saludable; evolucionamos para movernos porque vivir exigía moverse. El ejercicio moderno es, en cierto modo, una prótesis contra la comodidad que nosotros mismos inventamos.

No había Excel en la sabana.

Por eso el estrés sentado es tan absurdo: el cuerpo toca alarma de incendio y nosotros respondemos abriendo otra pestaña. La cabeza rumia; la pierna verifica. La mente agranda el correo hasta volverlo catedral del desastre; el movimiento lo baja de su altar y lo convierte en respiración, pulso, sudor, paso.

Moverse es sacar al miedo de paseo hasta que pierde solemnidad.

No cura todo. Desconfíe de quien promete curarlo todo; normalmente vende algo. Pero una caminata puede hacer una cosa humilde y enorme: demostrarle al cuerpo que no está encerrado dentro de la amenaza. Que todavía tiene salida. Que no todo susto merece residencia permanente en el pecho.

El cuerpo no distingue entre tigres y correos porque la civilización cambió los peligros demasiado rápido y no tuvo la cortesía de actualizar la carne.

Así que a veces hay que explicárselo sin palabras.

Con los pies.

Esta vez no hay tigre.

Sólo era un mensaje.

Sólo era viernes.

Sólo era la vida moderna tocando la puerta con modales de fiera.