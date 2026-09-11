Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 8 | Apertura 2026

Estamos a punto de llegar a la mitad de la fase regular de Liga MX y este fin de semana nos aguarda con tres duelos de alta intensidad e importantes para definir el rumbo del torneo. Cruz Azul y América se enfrentan de nueva cuenta en una edición más del Clásico Joven del futbol mexicano con las ‘Águilas’ invictas y líderes generales de la competencia. También, tendremos el siempre intenso Clásico Regiomontano entre Monterrey y Tigres por el dominio del norte. Además, otro partido entre equipos grandes con Chivas y Pumas en una rivalidad que ha dado grandes capítulos a lo largo de los años

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 8

Liga MX | Apertura 2026, Jornada 8 Acercándonos a la mitad del torneo, tendremos tres enfrentamientos de alto impacto incluyendo el Clásico Joven y el Clásico Regio este sábado 12 de septiembre. Foto: X (@LigaBBVAMX)

Necaxa vs Puebla | viernes 11 de septiembre (19:00 horas)

El viernes futbolero regresa y arranca en Aguascalientes. Los ‘Rayos’ han ganado sus únicos dos partidos del torneo jugando en casa, por lo que necesitan volver a hacerse fuertes para sumar de a tres y pelear por puestos de liguilla. ‘La Franja’ ha sido una de las sorpresas hasta el torneo y con un partido menos se mantiene muy cerca de la zona de liguilla, por lo que un triunfo esta noche los consolidaría como un candidato a llegar a cuartos de final.

Atlante vs Pachuca | viernes 11 de septiembre (21:00 horas)

Los ‘Potros de Hierro’ se han consolidado este semestre como los reyes del empate. El equipo azulgrana ha dejado ir múltiples unidades a través de estos resultados y seguir así lo podría alejar de las posibilidades de estar en la ‘Fiesta Grande’ en su regreso a primera división. Por su parte, los Tuzos todavía no arrancan como su gente espera. Los hidalguenses vienen de romper una racha de cinco partidos sin ganar ante el sotanero de la tabla y ahora tendrán un reto más importante en la capital del país.

Tijuana vs Querétaro | viernes 11 de septiembre (21:10 horas)

Xolos y Gilberto Mora continúan encendidos. Los fronterizos marchan en cuarto lugar de la clasificación general y estarían igualando a los líderes generales de forma provisional con una victoria. Hoy, tienen que aprovechar la localía para seguir aspirando a grandes cosas en el torneo. Por su parte, los Gallos han ido evolucionando este torneo y sorpresivamente se colocan como uno de los mejores visitantes. Los albinegros suman dos victorias y un empate fuera de casa con la oportunidad de hacerlo hoy de nuevo.

Toluca vs Atlas | sábado 12 de septiembre (17:05 horas)

Tras ganar la Leagues Cup por primera vez en su historia, Toluca regresa a la acción de Liga MX para demostrar que sigue siendo uno de los equipos a vencer. El equipo de Antonio Mohamed marcha con un paso firme y es tercero de la clasificación general, aún con un partido menos disputado. De forma similar, Atlas ha brillado como visitante con tres victorias consecutivas con esta condición este semestre. Los rojinegros quieren demostrar que están listos para pelear de tú a tú con los pesos completos del futbol mexicano.

Monterrey vs Tigres | sábado 12 de septiembre (19:10 horas)

El Clásico Regiomontano se juega de nueva cuenta este fin de semana. Desde hace rato, los dos equipos no llegaban al mismo tiempo en una situación apremiante, por lo que este duelo podría hundir las aspiraciones de uno de los dos equipos, especialmente de Tigres, que tiene sólo una victoria este torneo y se encuentra en la parte baja de la clasificación general. Por su parte, los Rayados todavía no han sido el equipo que se esperaba tras la llegada de Matías Almeyda y la afición comienza a impacientarse tras la derrota en la final de Leagues Cup.

Cruz Azul vs América | sábado 12 de septiembre (21:15 horas)

Los actuales campeones de la Liga MX se enfrentan a los vigentes líderes generales en una nueva edición del Clásico Joven. La Máquina ha vivido varios altibajos hasta el momento, pero tienen la oportunidad de despertar en un momento crucial de la temporada y ante su más acérrimo rival. Las ‘Águilas’, que han ejercido un dominio de años en estos partidos, se mantienen líderes invictos, aunque todavía hay algunas inconformidades por el funcionamiento del equipo, por lo que ganar y gustar será crucial en este enfrentamiento.

Santos Laguna vs FC Juárez | domingo 13 de septiembre (19:00 horas)

Los únicos dos equipos que no han ganado este torneo se enfrentan en el TSM. Santos continúa arrastrando la tendencia negativa de los años recientes y se mantiene como uno de los equipos con peor rendimiento este torneo y con rumbo a quedar fuera de la liguilla una vez más. Por su parte, los ‘Bravos’ ya igualaron el récord del peor inicio de temporada con siete derrotas de forma consecutiva, por lo que una octava pondría una nueva marca. El cuadro fronterizo es la peor ofensiva con solo tres goles a favor y la peor defensiva con 21 tantos en contra.

Chivas vs Pumas | domingo 13 de septiembre (19:07 horas)

En el partido estelar del domingo, Chivas recibe a Pumas en lo que suele ser un enfrentamiento de alta intensidad. Guadalajara poco a poco va recuperando su condición de favorito que tuvo el torneo pasado hasta que perdió a sus seleccionados nacionales por convocatoria. Los rojiblancos tienen un saldo muy favorable enfrentando a los de la UNAM en casa. Por su parte, el equipo universitario viene de ganar entre semana, por lo que hilar victorias podría ser lo que necesitan los dirigidos por Esteban Solari para poder iniciar una racha favorable.

León vs Atlético de San Luis | domingo 13 de septiembre (19:00 horas

Finalmente, todo termina en la cancha del Nou Camp. León ha ido a la baja tras su eliminación de Leagues Cup y necesita recuperar el camino de la victoria para acercarse de nueva cuenta a los puestos de liguilla. Los Potosinos cuentan con apenas una victoria en lo que va de la campaña.