Kimi Antonelli dominó las practicas libres 2 del GP de España; Checo Pérez fue sitio 19

Fórmula 1 en Madring. Kimi Antonelli durante la segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de España. (EFE)

Sin sorpresas Kimi Antonelli (Mercedes) lideró la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España en el trazado Madring, el italiano fue seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Sergio Pérez terminó en el sitio 19.

El líder del campeonato marcó en su mejor vuelta 1m33s662 con neumáticos blandos para aventajar a Leclerc y a Hamilton por 0s113 y 0s149, respectivamente.

Arvid Lindblad sorprendió al marcar el cuarto mejor tiempo para Racing Bulls, pero el británico terminó el día contra las barreras al chocar en la curva 13 y causar una bandera roja.

George Russell, que había liderado la primera práctica, solo pudo ser quinto en la FP2, a tres décimas de Antonelli, seguido de Max Verstappen, de Red Bull, y de Oscar Piastri, que fue el único piloto de McLaren en pista, ya que una falla en la caja de cambios dejó sin tiempos a Lando Norris.

Yuki Tsunoda fue octavo con el segundo Racing Bulls, seguido del Haas de Esteban Ocon y el Red Bull de Liam Lawson.

Franco Colapinto terminó la jornada en el sitio 15 con un mejor registro personal de 1m35s886 después de verse afectado por el tráfico y por la bandera roja durante su simulacro de clasificación.

Sergio Pérez fue 19 con 1m37s195, mientras su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas terminó en el 21 por delante de Norris.

La actividad continuará el sábado con la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación que ordenará la parrilla de salida para el Gran Premio de España.