Enric Mas manejó con destreza cualquier ataque de Roglic en la Vuelta a España

Vuelta a España -Etapa 19. El maillot rojo y líder de la clasificación Enric Mas, del Movistar Team, durante la etapa 19 de La Vuelta a España. (Javier Lizón/EFE)

Enric Mas defendió el maillot rojo en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026. El líder de la carrera llegó con el resto de los favoritos al final en Peñas Blancas y no hubo diferencias entre los cinco primeros de la clasificación general.

La victoria parcial fue para el irlandés Edward Dunbar (Pinarello Q36.5), que superó a Buitrago (Bahrain Victorious) en los metros finales.

“Es increíble. No me lo esperaba para nada. Incluso comenté por la radio del equipo, después de 50 o 60 kilómetros, que no era mi día. No me sentía bien. Luego me encontré en la escapada y mis piernas finalmente respondieron”, explicó Dunbar.

El corredor relató el calvario vivido este último año antes de tomar la salida en la ronda española. “He estado tres meses sin poder subirme a la bicicleta”, sentenció.

Mas, por su parte, volvió a demostrar solidez y controló los intentos de Primoz Roglic y Felix Gall, a quienes mantuvo a 1’37” y a 3’01” de manera respectiva en la lucha por el podio de la clasificación general y a dos días de que la carrera llegue a su fin.

Vuelta a España -Etapa 19. El ciclista irlandés Edward Dunbar celebra la victoria en la etapa 19 disputada entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas. (Javier Lizon/EFE)

Edward Dunbar se adjudicó el triunfo de la etapa que constó de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y el Puerto de Peñas Blancas, en Estepona. El ciclista completó el recorrido en 5 horas 54 minutos tras superar una jornada marcada por los ataques.

El líder Enric Mas lanza amenaza

Mas, líder de la clasificación general, relató cómo se vivió desde dentro el ataque del ecuatoriano Richard Carapaz a la mitad de la jornada: “Lo hemos tenido bajo control en todo momento”.

Carapaz (EF Education - EasyPost) marcha en cuarto sitio en la clasificación general a 05′17″ y buscaba cortar distancia para aspirar podio el domingo.

Por otro lado, es español Mas habló del último día de montaña en Sierra Nevada: “Vamos a por ella, con ganas e ilusión”, sentenció el maillot rojo.

El sábado 12 de septiembre, La Vuelta sube por primera vez en su historia al Collado del Alguacil. Es la etapa reina de la edición y el último final en alto antes del desenlace en Granada.

Son 186,8 kilómetros con salida en La Calahorra, en el altiplano granadino, y llegada en una cima que no figura en el historial de ninguna gran vuelta. La organización la ha reservado para el penúltimo día.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) – 65h52′03″

2. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +01′37″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – +03 ’01″'’

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) – 05 ’17″"

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) – +06′ 03″"

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) – +07′ 06

7. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) – +07′57″

8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) – +08′ 21″

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +09′ 06″"

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) – +10′ 27″