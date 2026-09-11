México vs Argentina: ¿A qué hora y en qué canal ver el partido del Mundial Femenil sub-20?

México vs Argentina | Mundial Femenil sub-20 El cuadro mexicano estará disputando su tercer partido de la fase de grupos en busca de asegurar su lugar a octavos de final con una victoria.

La Selección Mexicana disputa el día de hoy su tercer y último partido de la fase de grupos. Esta es la última llamada para que este equipo consiga su lugar en la ronda de eliminación directa y continúe con el sueño de ser campeonas. El Tricolor estará enfrentando a unas conocidas continentales cuando se mida a la Selección de Argentina en un duelo completamente definitorio. Las ganadoras asegurarán el segundo puesto de este Grupo A y se mantendrán en la competencia, mientras que las otras podrían volver a casa con las manos vacías.

¿A qué hora se juega el México vs Argentina? | Mundial Femenil sub-20 2026

10:00 horas (CDMX)

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Previa del México vs Argentina | Mundial Femenil sub-20 2026

La Copa del Mundo Femenil sub-20 comienza a definir qué equipos llegarán a los octavos de final. La ronda de eliminación directa está destinada para los dos mejores equipos de los seis grupos y los cuatro mejores terceros lugares, por lo que los resultados podrían variar de forma importante dependiendo de cómo queden otras selecciones.

El equipo mexicano ha dejado ir los resultados en el primer tiempo. Primero empatando contra Benín cuando iban ganando el partido y luego cayeron ante Polonia con un penal en los minutos finales. Las tricolores han mostrado momentos de brillantez, pero no han tenido éxito al momento de cerrar los partidos. Ahora, necesitan encontrar su mejor versión para poder avanzar a la siguiente ronda.

En contra parte, Argentina se ha mostrado bipolar. Primero con una derrota de 3-0 en contra de Polonia y más tarde con un triunfo de 8-0 ante Benin. La albiceleste suele ser fuerte en cualquier categoría y división, por lo que su historia les obliga a ir por los tres puntos y más tarde por el campeonato del certamen.

Posibles alineaciones del México vs Argentina | Mundial Femenil sub-20

México: Camila Vázquez, Michel Fong, Natalia Muñoz, Berenice Ibarra, Ashlee Mora, Arantza Segura, Yarelia Valadez, Alexa Soto, Noemi Villalobos, Alice Soto, Montserrat Saldívar

Argentina: Priscila Siben, Sofia Quiroga, Julia Vinhas, Camila Ochoa, Carolina Ceniza, Agustina Maldonado, Julieta Mertínez, Alma Velasco Heim, Mercedes Diz, Violeta Álvarez, Annika Paz