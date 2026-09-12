¡Regresa a Europa! Néstor Araujo firma con club de Portugal, ¿Qué equipo ficha al central ex de América?

Néstor Araujo Araujo llega como agente libre luego de ser liberado por el América tras cuatro años en Coapa. (GD Chaves)

Néstor Araujo estaba en busca de un equipo para continuar con su carrera, nunca pensó que la parte final de su trayectoria pudiera estar en Europa y el GD Chaves lo acaba de contratar como refuerzo.

¿Qué equipo firmó a Néstor Araujo?

De esta forma, Araujo llega a una nueva etapa en Europa, luego de pasar sin pena ni gloria en el Club América, ahora, firmó con el Grupo Desportivo de Chaves de Portugal.

A través de las redes sociales del equipo se dio a conocer la contratación del mexicano, quien llega con un bajón de juego y nunca pudo brillar con el América.

¿Por qué llega Néstor Araujo al GD Chaves?

El Araujo llega como agente libre luego de ser liberado por el América tras cuatro años en Coapa ,ahora tiene 35 años y llega al club para reforzar la plantilla esta temporada, además que necesitan ayuda urgente en la zaga.

“Internacional con México y con una carrera marcada por su paso por el fútbol español, Néstor Araújo aporta experiencia y calidad al grupo de los Valientes Transmontanos. ¡Bienvenido, Néstor!”, dijo el equipo en una publicación.

Néstor Araujo llega como agente libre luego de ser liberado por el América tras cuatro años en Coapa y no ser parte de los planes de Guillermo Almada esta temporada.

Así también, Grupo Desportivo de Chaves se encuentra en la penúltima posición (17), por lo que Néstor Araujo tiene una dura misión de responder a la defensiva y llevar al equipo a nuevas alturas.

Durante la temporada 2025/2026, Néstor Araujo solamente tuvo actividad en un partido y sólo jugó un minuto, por lo que el América nunca necesitó de sus servicios.