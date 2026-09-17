Kylian Mbappé explica la polémica con las playeras de apoyo a Ceuta: ¿Qué fue lo qué pasó y por qué no la quiso usar el jugador del Real Madrid?

Kylian Mbappé Junto a Vinícius Junior e Ibrahima Konaté del Real Madrid, Kylian Mbappé se negó a mostrar las playeras de apoyo a Ceuta.

El famoso futbolista Kylian Mbappé se encontró en el centro de la polémica después de que, junto a los jugadores Vinícius Junior e Ibrahima Konaté, negara usar la playera de apoyo a Ceuta que el club proporcionó a sus jugadores; esta decisión generó el cuestionamiento de algunos ciudadanos españoles, por lo que el delantero del Real Madrid reveló la razón por la que optó no portar el mensaje de la prenda.

Según señaló al diario deportivo español As, Mbappé consideró que existía “poca empatía” con los migrantes, reafirmando que su decisión no significó estar en contra de los habitantes españoles de Ceuta.

“Los apoyo con el corazón al 100 por ciento. Pero también quería acordarme de todos los que sufren”, declaró el nacido en París, hijo de madre con ascendencia argelina y padre camerunés, quien migró a Francia.

Contexto de la situación en Ceuta: esto fue lo que sucedió en la costa norte del continente africano

La situación en Ceuta —enclave español en el norte de África—, estalló a finales de julio, periodo en el que decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos, lo que generó un intenso debate sobre la inmigración debido a la crisis humanitaria provocada tras el traslado de la comunidad marroquí.

Alrededor de 80 personas perdieron la vida en el altercado, según una comisión española de especialistas forenses.

En las últimas semanas, la tensión en la zona ha aumentado, ya que se registraron ataques a campamentos de migrantes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

¿Por qué Kylian Mbappé no usó las playeras de apoyo a Ceuta? Explicación del delantero y críticas de la derecha española

LaLiga, el Elche y el Real Madrid acordaron que los jugadores vestirían las playeras —organizadas por un grupo empresarial local— con el mensaje: “Todos somos caballas”, apodo con el que se conoce a los y las habitantes de Ceuta, una región española ubicada en la costa norte de África.

El lema adicional “Nuestra ciudad, nuestra patria” acompañaba el mensaje inicial, lo que provocó dudas entre los futbolistas y la posterior decisión de Kylian Mbappé, Vinícius Jr. e Ibrahima Konaté de no usar las camisetas, portándolas únicamente a la altura de las axilas para mantener oculto el mensaje.

La elección de los futbolistas ocasionó un inmediato cuestionamiento por parte de ciudadanos españoles, incluyendo a José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso, quien declaró: “Vinícius, Mbappé y Konaté se han ganado que no los apoyemos igual”, afirmando que los jugadores del Real Madrid “no apoyan a los españoles”.

Por su parte, Javier Tebas —presidente de LaLiga— señaló que el uso de la playera era “un acto institucional, de club”, no una situación en la que cada jugador pudiera “manifestar tu opinión personal”.

🗣️ “Para pertenecer a la historia del fútbol, tienes que jugar en el Madrid”.



👉 Kylian Mbappé concede en exclusiva a AS su primera entrevista a un medio deportivo español.@jfelixdiaz https://t.co/c6AZ4Cc0qr — Diario AS (@diarioas) September 17, 2026

Ante la crítica recibida, Mbappé dio su explicación al diario As, en su primera entrevista exclusiva con un medio deportivo español.

“Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas, porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los migrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”, declaró el delantero del Real Madrid.

De acuerdo con Mbappé, su decisión no demuestra que esté en contra de las personas habitantes de Ceuta, asegurando que les apoya “100 por ciento con el corazón”; sin embargo, señaló que no aceptará establecer prioridades en el sufrimiento de las personas.