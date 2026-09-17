Lions vs Bills: pronóstico, análisis y posibles claves del partido de la semana 2 de la NFL

Lions vs Bills | Semana 2, NFL Jahmyr Gibbs y Josh Allen son dos de los mejores jugadores de la NFL en su respectiva posición.

La segunda semana de la NFL inicia con un duelo entre dos pesos completos y que buscan ser protagonistas de sus respectivas conferencias para llegar al Super Bowl. Los Buffalo Bills iniciarán la historia en su nuevo estadio y quieren hacerlo con el pie derecho. En frente, tendrán a los Detroit Lions de Dan Campbell, un equipo que ha logrado revertir su tendencia histórica de temporadas perdedoras para convertirse en uno de los candidatos a ser los mejores de todo el futbol americano.

Estamos en el arranque de la temporada, pero iniciar con un 2-0 y mantener el invicto es de vital importancia para ambas escuadras, especialmente compitiendo en dos divisiones de alto nivel, por lo que tomar la delantera y colocarse como rivales a vencer es un objetivo prioritario. Además, este partido de horario estelar podría mandar un mensaje al resto de franquicias en la liga, por lo que es una oportunidad que se antoja única en la temporada para estos dos equipos.

Pronóstico del Detroit Lions vs Buffalo Bills | NFL, Semana 2

Triunfo Bills: 67.8%

Triunfo Detroit Lions: 32.2%

Previa del Detroit Lions vs Buffalo Bills | NFL, Semana 2

Ambos equipos vienen de protagonizar dos de los partidos más vibrantes de la semana 1. Los Bills fueron a Texas y lograron imponerse a una de las defensivas más imponentes de toda la NFL para demostrar que siguen siendo uno de los candidatos más fuertes en la AFC. Por su parte, los Lions sufrieron durante la recta final del encuentro, pero lograron imponerse a los New Orleans Santis en el tiempo extra.

Cada uno de estos equipos cuenta con uno de los mejores jugadores en su respectiva posición en toda la liga. Josh Allen, vigente MVP de la NFL ha jugado en uno de los niveles más altos en las temporadas recientes, pero la presión comienza a generar ruido por llegar de una vez por todas a un Super Bowl y ganarlo por primera vez para esta franquicia. Mientras tanto, Jahmyr Gibbs es el encargado de cargar con el peso de la ofensiva de Detroit, tras la salida de David Montgomery, el egresado de Alabama se ha convertido en el ‘caballo de guerra’ en el backfield.

La última vez que estos dos se enfrentaron, protagonizaron un duelo ofensivo digno de recordar en la temporada 2024. Los Bills se llevaron la victoria con marcador de 48-42 en el Ford Field, por lo que ahora los Lions buscan regresar el favor y arruinar el debut en casa del equipo dirigido por Joe Brady.

Posibles claves del Detroit Lions vs Buffalo Bills | NFL, Semana 2

Cuando dos fuerzas tan implacables en la ofensiva se enfrentan, el tiempo de posesión del ovoide se convierte en uno de los factores más importantes del juego. Ambas escuadras son perfectamente capaces de generar series ofensivas rápidas que lleguen a la zona de anotación, por lo que correr y completar las terceras oportunidades puede ser uno de los factores determinantes en el resultado.

Los Bills pueden ganar ventaja si logran ponerse al frente con 10 o más puntos en la primera parte, pues esto les podría ayudar a neutralizar a Gibbs, que sigue siendo el elemento más importante de los Lions y poner el juego en las manos de Jared Gofff y la mancuerna que tiene con Amon-Ra St. Brown misma que también es capaz de causar estragos en cualquier defensiva.

Para los Lions, será fundamental que la línea defensiva logre generar presiones rápidas para Josh Allen y además evitar que escape por el centro del campo. El quarterback se ha hecho un especialista en el arte de acarrar el balón cuando las opciones por aire se agotan, lo que se convierte en un constante dolor de cabeza para las defensivas rivales.