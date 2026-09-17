Cruz Azul femenil ficha a Alicia de la Cuerda, ex capitana juvenil del Real Madrid, para Liga MX

Alicia de la Cuerda Nuevo fichaje del Cruz Azul (@AzulFemenil)

Alicia de la Cuerda, excapitana juvenil del Real Madrid B, se une a los refuerzos del Cruz Azul. La mediocampista defensiva podría desempeñar un papel clave para La Máquina.

¿Quién es Alicia de la Cuerda, nuevo fichaje del Cruz Azul?

El Cruz Azul femenil agregó a sus refuerzos a Alicia de la Cuerda, jugadora española de 22 años. El nuevo fichaje fue confirmado por la cuentas oficiales tanto del Real Madrid como del Cruz Azul.

La joven centrocampista se formó en la Escuela deportiva de Argés a partir de los 6 años. Se unió al Atlético de Madrid en 2014, donde permaneció hasta 2022 cuando fue convocada por el Real Madrid. Jugó en la segunda división del equipo, el Real Madrid Castilla o Real Madrid B, donde llegó a ser capitana en varias ocasiones.

También ha formado parte de la Selección de España en las categorías sub-17 y sub-19, por lo que cuenta con experiencia en torneos de alto rendimiento.

La española parece ya haber aprobado los exámenes médicos necesarios y tuvo su primer entrenamiento con el conjunto cementero.

El equipo actualmente cuenta con tres victorias consecutivas pero se encuentra en el sexto lugar de su grupo con 4 partidos ganados y 3 perdidos, uno de ellos 10-0 contra el América en la Jornada 2. El fichaje de Alicia de la Cuerda podría ser un intento decisivo de consolidar un equipo sólido que mantenga la racha de triunfos hasta el final de la temporada. El próximo partido del equipo será contra el Santos Laguna el 21 de septiembre.