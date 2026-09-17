Boletos NFL en México 2026: ¿Cuál es el link especial que se necesita para acceder a la preventa en Ticketmaster este 17 de septiembre?

NFL México 2026 Inicia preventa para clientes Banorte (NFL y Pexels)

¡La preventa de para el partido de la NFL en México ha comenzado! Los tarjetahabientes de Banorte tendrán la oportunidad de escoger sus asientos durante el día de hoy. Sin embargo, algunos reportan no haber recibido el enlace que permite acceder al sitio. Aquí te decimos cómo hacerlo.

¿Cómo acceder a preventa de NFL para tarjetahabientes de Banorte?

El partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Estadio Banorte. Es el primer juego de la NFL en el país después de cuatro años, por lo que muchos aficionados no pueden esperar para adquirir sus entradas.

El pasado 14 de septiembre fue la preventa especial para tarjetahabientes de American Express. Este jueves 17 de septiembre habrá otra venta especial en Ticketmaster para aquellos que tengan cuenta en Banorte. La venta comenzó a las 10:00 y terminará a las 17:00 horas del centro de México.

El banco prometió mandar un enlace de acceso para todos aquellos interesados. En caso de que no lo hayas recibido, puedes acceder a través de:

https://www.ticketmaster.com.mx/san-francisco-49ers-v-minnesota-vikings-mexico-22-11-2026/event/3D0064FFAB374CCD

Una vez en el portal, debes unirte a la fila de espera y esperar tu turno, así que ten tus datos bancarios a la mano para agilizar el proceso y no quedarte sin los asientos que deseas. Algunos usuarios indican que, en caso de que se te solicite código, lo único que debes hacer es colocar los primeros seis dígitos de tu tarjeta.

La venta está limitada a 4 boletos por comprador. Para aquellos que no cuenten con una tarjeta Banorte, la venta general iniciará el 22 de septiembre a las 10:00 horas.