¡Adiós a Nike! Mbappé termina su contrato y revela cuál será su nuevo patrocinador

Kylian Mbappé El futbolista se une a la compañía suiza de artículos deportivos On. (on.com)

Kylian Mbappé terminó su contrato longevo con Nike para unirse a la compañía suiza On. El futbolista francés será clave en desarrollar la tecnología para calzado de futbol que la empresa busca introducir al mercado.

¿Qué es On, el nuevo patrocinador de Kylian Mbappé?

On es una compañía suiza que fabrica ropa y artículos deportivos. Se fundó en 2010 por tres compañeros deportistas que buscaban diseñar un mejor calzado para correr y desde entonces ha tenido un auge debido a su enfoque en calidad. Ejemplo de esto es la tecnología LightSpray que han desarrollado para los tenis de atletismo, la cual elimina capas innecesarias para crear un zapato que no sólo es más cómodo y duradero, sino mucho mejor para el medio ambiente.

La explosión de On vino cuando firmaron a Roger Federer en 2019. Tuvieron su oferta pública de venta (OPV) o salida a la bolsa dos años después de firmar al tenista, recaudando $746 millones de dólares. Actualmente no sólo puede encontrar calzado en su página, sino también prendas y accesorios deportivos.

@KMbappe Dream On, Football. I still dream of playing football. That might surprise you, coming from someone who plays it for a living. But it's true. I still dream of playing with my friends. Playing until sunset. Until dinner. Playing just because it was a game, long before it could become a career. I have followed this dream for as long as I can remember. Once again it has led me to one of the biggest changes in my life. Now, I find myself surrounded by innovators who dream of the same things I do. Of bringing foot as close as possible to ball. Of bringing the people as close as possible to the game. Of bringing the world as close as possible to play. I guess that's the thing about dreams that refuse to change. They're usually the ones that change everything. #DreamOn — On (@on_running) September 18, 2026

Mbappé deja Nike: ¿Cuánto tiempo estuvo con la compañía y por qué se va?

Kylian Mbappé utilizó Nike desde que tenía 9 años en 2006. El delantero del Real Madrid ha formado parte de varias campañas de la compañía, incluyendo una este año llamada “Rompe el guion” en preparación para la Copa del Mundo 2026, en la cual participó junto con otras estrellas del futbol que tienen contrato con Nike como Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

Sin embargo, de acuerdo al comunicado oficial que dio Mbappé, la decisión de dejar Nike y trabajar con On responde a su deseo de “construir algo completamente nuevo juntos que ayude a transformar el juego de mañana”. Su decisión podría venir del mismo razonamiento que otro de los atletas firmados por On, el jugador de tenis Ben Shelton, quien dijo que su decisión se debía a que no quería ser “otro de los 50 tipos de Nike”.

“Ahora, me encuentro rodeado de innovadores que sueñan con hacer las mismas cosas que yo”, escribió el jugador del Real Madrid en una publicación de redes sociales. Su decisión de comenzar un proyecto desde cero con una compañía como On podría informar el futuro de la industria, con más jugadores optando por empresas que den prioridad a la personalización en vez de marcas establecidas como Nike.

No se sabe de cuánto fue el contrato que firmó Mbappé, pero según lo reportado por The Athletic al delantero se le proporcionaron participaciones en la compañía.

Por su parte, On informó sobre cómo trabajarán con Mbappé en desarrollar sus botas de futbol. “Trabajará directamente con los equipos de producción de On, integrando su perspectiva de élite al desarrollo y prueba de calzado y vestimenta para futbol”, comunicó la compañía, indicando que Mbappé será clave no sólo en promocionar la marca como embajador, sino desarrollando equipo de primera que atraiga a otras estrella del deporte.

Thierry Henry, quien también estuvo firmado por Nike desde el inicio de su carrera hasta 2006, será el director de área de fútbol. El exjugador ya estaba trabajando en secreto con la compañía desde el año pasado y habría sido un elemento esencial en convencer a Mbappé de unirse al proyecto.

La compañía además anunció sus planes para expandir su calzados a las ligas femeniles del futbol, iniciando con la jugadora suiza del Barcelona Sydney Schertenleib, quien forma parte de la compañía desde 2025 pero que ahora comenzará a promocionar las botas de futbol.