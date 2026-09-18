América vs Chivas: análisis y pronóstico del Clásico Nacional

América vs. Chivas. Edición 265 del Clásico Nacional, en donde el América recibirá a las Chivas en casa. (Pexels y Crónica Digital)

Los de Coapa recibirán al cuadro tapatío el 19 de septiembre en la jornada 9 de la Liga MX en el torneo Apertura 2026, donde ambos equipos tendrán la posibilidad de robarle puntos muy preciados al otro, con el que las Chivas podrán perfilarse en el liderato o el América brincará posiciones, buscando aventajar al resto en la tabla, a falta de un partido por jugar.

¿Cómo llegan los cuadros para el Clásico Nacional: América vs. Chivas?

Las Águilas del América llegan al Clásico Nacional, luego de haber afrontado otro Clásico en el que salieron con un descalabro del Estadio Banorte pintado de azul. Donde el Cruz Azul se impuso por 4 goles a 3, en un gran partido en el que las carencias defensivas de las Águilas se vieron explotadas por parte de los Cementeros. Ramón Juárez, defensa azulcrema, fue el más señalado en la derrota, aunque en el partido, ambos jugadores debutantes, Óscar Perea y Miguel Borja, se estrenaron para dejar a solo un gol del empate el resultado final.

Cruz Azul vs. América CIUDAD DE MÉXICO, 12SEPTIEMBRE2026.- Erick Sánchez de las Águilas detiene a José Paradela durante el partido de fútbol Cruz Azul vs América correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Banorte. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Por otro lado, las Chivas vienen luego de conseguir un gran resultado goleando por tres a cero a los Pumas en el Estadio Akron y con un gran momento en su delantera, a pesar de haber perdido a su goleador en la temporada pasada, Armando “La Hormiga” González. Ahora, con un Ricardo Marín en su mejor momento y con Santiago Sandoval, primero anotando un doblete contra los Pumas y luego siendo convocado con la Selección Nacional de México, se espera que el cuadro tapatío llegue en buen momento al compromiso en la capital.

Santiago Sandoval ZAPOPAN, JALISCO, 213SEPTIEMBREMAYO2026.- Santiago Sandoval Jugador de Chivas celebra su anotación, esto en partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la liga MX, en donde se enfrentan los equipos de Chivas de Guadalajara frente a los PUMAS DE LA UNAM, en juego que se lleva a cabo en el Estadio Akron, el marcador al momento es 1-0 a favor de Chivas. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Predicción del encuentro América vs. Chivas en la Liga MX

Ambos cuadros nacionales cuentan con solo una derrota, ante Toluca los de Guadalajara y ya habiendo enterrado dicho resultado en la jornada 1, mientras que el primer gran tropiezo de los de la capital viene de la jornada pasada, la 8, en el Clásico Joven. Ahora mismo, ambos equipos se encuentran en la segunda (Chivas) y tercera (América) posición, siendo solo superados por el Toluca.

Este partido promete un encuentro parejo, en el que el América se juega la consecución de una cifra para relucir en la edición 265 del Clásico Nacional, con la oportunidad de llegar a 100 victorias ante su acérrimo rival y en casa. Las Chivas pueden, además de aguar la fiesta, centrarse en el presente y aplastar a las Águilas para posicionarse momentáneamente en el primer lugar de la tabla.

Aunque el resultado pueda decantarse hacia alguno de los dos lados de la cancha, un empate no parece un resultado descabellado, pues ya sea por medio de sistema de juego, refuerzos o jugadores, tanto el América como las Chivas gozan de gran salud futbolística que podrá dar un partido con muchas llegadas, pero en el que terminen por repartirse los puntos. Sin victoria número 100, ni derrota a domicilio.