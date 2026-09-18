Marco Verde vs Guillermo Hernández: Fecha, hora y dónde ver la pelea en vivo (@gwarriorhernandez/Mario Jasso/Cuartoscuro)

Marco Alonso Verde Álvarez, boxeador mexicano y medallista olímpico, se enfrentará contra Guillermo el “Warrior” Hernández, boxeador con nacionalidad salvadoreña y canadiense, en la categoría de supermedianos.

Ambos llegan sin ninguna derrota al ring, lo que significará que alguno de los dos perderá su racha de victorias.

¿Quién es Marco Verde?

Marco Alonso Verde Álvarez es un boxeador y medallista de plata olímpico mexicano de 24 años de edad. Su marcador profesional se mantiene en seis victorias con tres nocauts, sin ninguna derrota.

Su pelea más reciente ocurrió en junio de este año contra el boxeador mexicano David Camacho en Tijuana, Baja California. Resultó ganador tras un nocaut en el quinto round.

Verde ya se había presentado con anterioridad en territorio estadounidense, específicamente Las Vegas, enfrentando a Sina Akale en septiembre de 2025. Encuentro en el cual resultó ganador tras un noqueo a su oponente.

¿Qué día y a qué hora se llevará a cabo el encuentro?

Verde y Hernández se enfrentarán este sábado 19 de septiembre a las 23:00 horas en Pechanga Arena en San Diego, Estados Unidos.

¿Dónde ver la pelea?

El encuentro será transmitido en televisión abierta en el canal 7, y a través de DAZN, plataforma especial para deportes en vivo.

¿Quién es Guillermo Hernández?

Guillermo Hernández conocido como el “Warrior”, es un boxeador con doble nacional (canadiense y salvadoreña) de 30 años. Llega al encuentro ante Verde con siete victorias a su favor, cuatro de ellas por nocaut.

Hernández debutó de manera profesional en diciembre de 2022 y el combate programada para este sábado marca su primera pelea profesional en territorio estadounidense.

La última pelea de el “Warrior” ocurrió en mayo de este año, contra el boxeador mexicano Diego Jair Pérez Vigil, ganando por decisión unánime tras ocho rounds.