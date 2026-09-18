Juárez vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Juárez vs. Tigres. Compromiso de la jornada 9 de la Liga MX. (Wikimedia Commons y Crónica Digital)

El partido entre los Bravos y los Tigres marcará el segundo encuentro de la jornada 9 de la Liga MX, en el que los de Juárez recibirán a los de la UANL, en un partido entre dos escuadras que se encuentran en la parte baja de la tabla general.

¿Cómo llegan los equipos en el Juárez vs. Tigres al partido de Liga MX?

Tigres llega de igualar en el marcador con Monterrey en el clásico regio 143, en un partido sin goles. Esto significó que los del norte lograron rescatar un punto que hasta ahora los posiciona en el lugar 14 de la tabla con 7 unidades, conseguidas con una sola victoria y cuatro empates.

Por otro lado, los Bravos de Juárez, dirigidos por Gustavo Lema, recién llegado al club a principios de este mismo mes de septiembre, no han podido rascar ni un solo punto en sus ocho compromisos jugados en la liga, posicionándolos en el fondo de la tabla como los “sotaneros”.

¿A qué hora inicia el partido Juárez vs. Tigres de la Liga MX?

El partido de la jornada 9 entre los Bravos y los Tigres iniciará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Chihuahua.

¿Dónde se podrá ver el partido Juárez vs. Tigres de la Liga MX?

El partido estará disponible en transmisión y streamiing por los siguientes canales:

Azteca 7. Televisión abierta.

Fox One. Plataforma de streaming.

¿Qué se espera del partido Juárez vs. Tigres de la Liga MX?

Los Tigres habrán tenido tiempo para adaptar a sus nuevos refuerzos, entre los que destacan el defensor Alan Franco y el atacante Emiliano Gómez, además de la reciente incorporación del exdelantero de Pumas, Guillermo “El Memote” Martínez a la escuadra felina, de quienes se espera tengan un partido de trámite ante los Bravos que no logran levantar, hundiéndose aún más luego de perder contra su rival “sotanero” más cercano, Santos Laguna.