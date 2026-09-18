Rahm se desploma en Wentworth y queda fuera del BMW PGA Championship

DIFÍCIL Jon Rahm la ha pasado mal. EFE/A.Carrasco Ragel (A.Carrasco Ragel/EFE)

Jon Rahm quedó eliminado este viernes del BMW PGA Championship, torneo del DP World Tour que se disputa en Wentworth, Inglaterra, después de completar una segunda jornada para el olvido con cinco golpes sobre par.

El golfista español acumuló +11 en las dos rondas y quedó en el último lugar de la clasificación provisional, a falta de que terminaran su recorrido los cerca de 150 jugadores participantes.

Una tarjeta que sentenció su eliminación

El exnúmero uno del mundo firmó una tarjeta con un doble bogey, cinco bogeys y dos birdies, apenas uno más que en la jornada inicial. El resultado confirmó las dificultades que enfrentó desde su llegada al campo inglés.

Para encontrar una actuación de Rahm con números similares hay que remontarse al Abierto de Estados Unidos de 2018, cuando tampoco consiguió superar el corte y concluyó su participación con +15.

Los tropiezos se acumulan en la temporada

El resultado en Wentworth se suma a otros sinsabores del jugador de Barrika durante la presente campaña. En junio tampoco pasó el corte del Abierto de Estados Unidos, donde terminó con +6, la primera ocasión desde 2019 en que no disputó todo el fin de semana de un major.

La fortuna tampoco estuvo de su lado en el Masters de Augusta, donde terminó en el puesto 38, ni en el Abierto Británico, certamen que concluyó en la posición 46. Con esos resultados, cerró su tercera temporada consecutiva sin conquistar un Grand Slam.

LIV también le dejó motivos para celebrar

No todo ha sido adverso para Rahm. El español consiguió el segundo lugar en el Campeonato de la PGA y obtuvo por tercera ocasión consecutiva el reconocimiento como mejor jugador de la temporada en LIV Golf.

Además, dentro del circuito se adjudicó los torneos de México y Hong Kong, resultados que contrastan con sus dificultades recientes. Hace una semana, en el Abierto de Irlanda, terminó en la posición 23.

Su futuro profesional permanece abierto

El mal resultado en Wentworth coincide también con las interrogantes alrededor del futuro del golfista español y su posible continuidad en LIV Golf, circuito al que llegó después de firmar un contrato a finales de 2023.

El campeón del Abierto de Estados Unidos de 2021 y del Masters de Augusta de 2023 señaló esta semana que esperará hasta el final de temporada para definir si participará en el nuevo proyecto de LIV, al considerar que antes debe resolverse “un largo proceso legal”.

Entre LIV y un eventual regreso al PGA Tour

Rahm mantiene vigente el contrato con LIV Golf, aunque permanece abierta la incógnita sobre su continuidad en el circuito o la posibilidad de alcanzar un acuerdo que eventualmente le permita buscar el regreso al PGA Tour estadounidense.

A esa incertidumbre profesional se agrega un acontecimiento familiar. Rahm y su familia esperan el nacimiento de su cuarto hijo, una niña, durante la primera quincena de octubre.

El Abierto de España, todavía en duda

El próximo nacimiento es la razón por la que el español todavía no tiene confirmada su participación en el Abierto de España, programado del 8 al 11 de octubre, una de las competencias a las que habitualmente ha dado prioridad en su calendario.

Después de esa fecha, su agenda contempla las finales del DP World Tour en Abu Dabi y Dubái, previstas para las dos primeras semanas de noviembre.