Carrera con Causa; Contecon Manzanillo regresa al puerto en su novena edición

ORGANIZADORES. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de AsDeporte, con un costo de 350 pesos para el público en general hasta el 30 de octubre, sujeto a disponibilidad.

El deporte y la educación volverán a encontrarse en Manzanillo con la novena edición de la Carrera con Causa Contecon, que se realizará el próximo 8 de noviembre y permitirá nuevamente a los corredores recorrer parte del recinto portuario entre grúas, contenedores y grandes embarcaciones.

Durante su presentación en la Ciudad de México, los organizadores destacaron que el principal objetivo de la carrera es apoyar el mejoramiento de la infraestructura educativa en Manzanillo. El 100 por ciento de lo recaudado por las inscripciones será destinado a este propósito.

Para esta edición se contempla un límite de 5 mil participantes, quienes podrán elegir entre las distancias de 3, 5.5 y 10 kilómetros. La ruta tendrá salida y meta en el Parque Industrial FONDEPORT, mientras que el recorrido de 10 kilómetros incluirá el paso por el recinto portuario de CONTECON.

Recorrido único y atractivos premios

La carrera contará con una bolsa de 316 mil 200 pesos en premios, además de un incentivo especial para quienes logren superar las marcas establecidas por Geoffrey Kenisi Bundi, en la rama varonil, e Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez, en la femenil.

La presentación reunió a representantes de los sectores turístico, empresarial y deportivo. Entre los asistentes estuvieron Marcela Camacho Lozano, directora general de Innovación del Producto Turístico de la Secretaría de Turismo Federal, en representación de Josefina Rodríguez Zamora; Jorge Padilla, subsecretario de Turismo de Colima, en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva; así como José Antonio Contreras, director general de Contecon Manzanillo.

También participaron representantes de las empresas que respaldan esta edición: César Romero, director general de Cima Group; Raúl Sandoval, director general de Grupo Hazesa; Yunuen Ruiz, directora comercial de Logística Woodward; y Yohana Hueso, directora comercial de Grupo TAP Terminal, patrocinadores principales de la carrera.

Paola Espinosa se suma como madrina

Otro de los anuncios realizados durante la presentación fue la participación de la ex clavadista olímpica Paola Espinosa como madrina de esta novena edición. La doble medallista mexicana se sumará a una carrera que busca combinar deporte, convivencia y apoyo a la educación.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de AsDeporte, con un costo de 350 pesos para el público en general hasta el 30 de octubre, sujeto a disponibilidad.

Con esta nueva edición, Contecon busca dar continuidad a una iniciativa que, además de apoyar a las escuelas de Manzanillo, se ha convertido en una forma distinta de acercar a corredores y visitantes al puerto, así como a la relevancia de su actividad portuaria.