¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal? Esto sabemos de la continuidad de CR7

Cristiano Ronaldo Jorge Jesus, incluyó a Cristiano Ronaldo en su primera convocatoria como DT. (Mexsport)

Cristiano Ronaldo es uno de los íconos del futbol actual, pero los fans no querían dejar de verlo en la Selección de Portugal, ya que es un referente, pero el astro ya decidió sobre su futuro en el combinado europeo.

¿Cristiano Ronaldo continuará con la Selección de Portugal?

De esta forma, el astro portugués continuará defendiendo la camiseta de su selección pese a las dudas sobre su futuro internacional, ya que así lo confirmó Cristiano Ronaldo.

Después de que muchos de los fans de Cristiano se preguntaran cuál sería, el astro decidió continuar con la Selección de Portugal tras el Mundial 2026, ya que volverá a vestir la camiseta de las ‘Quinas’ durante la próxima Fecha FIFA.

El seleccionador portugués, Jorge Jesus, incluyó a Cristiano Ronaldo en su primera convocatoria, por lo que el astro ya se prepara para volver a vestir la casaca, con la cual ya conquistó una Eurocopa.

¿Qué partido jugará Cristiano Ronaldo con Portugal?

Portugal es la vigente campeona de la UEFA Nations League, por lo que afrontará cuatro compromisos correspondientes a la Liga A y Cristiano Ronaldo será parte de este roster.

Todo iniciará el 24 de septiembre, cuando Portugal reciba a Gales y luego el 27 de septiembre, los lusos visitarán a Noruega, por lo que Cristiano Ronaldo seguramente estará en la cancha.

Luego, el 1 de octubre, Portugal viajará para medirse ante Dinamarca, mientras que cerrará el 4 de octubre con otro partido ante Noruega como local.

Finalmente, Cristiano Ronaldo estará como capitán y referente ofensivo del combinado nacional, ya en la parte final de su carrera como futbolista.