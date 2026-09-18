CMLL 93 Aniversario: Horario, cómo y dónde ver en vivo las luchas desde la Arena México

CMLL 93 Aniversario. El Consejo Mundial de Lucha Libre presenta su edición número 93 de su evento insignia hecho desde 1934. (@CMLL_OFICIAL/X)

El Consejo Mundial de Lucha Libre presenta este viernes 18 de septiembre su cartelera del 93 Aniversario, evento en el que se enfrentarán grandes nombres de la lucha nacional y extranjera, gracias a la comunión entre la empresa mexicana y las internacionales: NJPW, ROH, AEW y STARDOM.

¿A qué hora dará inicio el CMLL 93 Aniversario?

La función será este viernes 18 de septiembre y dará inicio a partir de las 20:00 horas en la Arena México.

¿Dónde ver CMLL 93 Aniversario?

Existirán dos transmisiones desde las que se podrá seguir las contiendas donde estarán presentes Blue Panther, Hechicero, Místico, Andrade El Ídolo, Bandido y Soberano Jr.

Fox Sports Premium. Televisión de paga y streaming.

CMLL en YouTube. El CMLL ofrece tres suscripciones mensuales con las cuales disfrutar de las funciones semanales y especiales:

Fan Súper Estrella - $199 pesos



Fan Campeón Mundial - $499 pesos



Fan Leyenda - $699 pesos

Siendo esta última la que permitirá el acceso al 93 Aniversario.

Pasos para suscribirse al YouTube del CMLL para ver el 93 Aniversario

Los pasos para suscribirse al nivel de Fan Leyenda son sencillos:

Se podrá hacer desde el canal oficial de YouTube VideosOficialesCMLL en la pestaña de Unirme o desde su página cmll.com, dando click en la pestaña de Transmisión en vivo, que te redirigirá al canal de YouTube ya mencionado.

Una vez elegida la opción de Fan Leyenda, se deberá ingresar el método de pago y cuando se haya completado la compra de la suscripción, se podrá acceder al evento, en donde Soberano Jr y Bandido se enfrentarán en una lucha mano a mano, Místico pondrá en juego su máscara en un cuadrangular de parejas increíbles con final suicida y Hechicero defenderá su Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL ante el suizo Claudio Castagnoli y el inglés Zack Sabre Jr.