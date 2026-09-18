¿Peligra el partido de la NFL en Brasil? Reportan mal estado de la cancha del Maracaná previo al Ravens vs Cowboys

NFL Brasil El anticipado partido podría ser cancelado si no mejoran condiciones de cancha.

El juego de la NFL en Brasil podría ser cancelado debido a condiciones del campo de juego. Algo similar ha ocurrido en el pasado.

¿Por qué quieren cancelar partido de NFL en Brasil?

Los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens están programados para disputar su juego de la semana 3 de la NFL el próximo 27 de septiembre desde el Estadio Maracanã de Río de Janeiro. Sin embargo, el partido corre peligro de ser cancelado debido a las condiciones del recinto.

Algo similar ocurrió en México durante 2018. A pesar de que el partido entre los Chiefs y los Rams ya tenía a muchos fanáticos con boleto en mano para el 19 de noviembre, el evento fue cancelado debido a las condiciones del Estadio Banorte. El campo se encontraba en mal estado después de dos conciertos: uno de Shakira y uno de Telehit. El juego se trasladó a Los Ángeles.

Los reportes del estado del Maracanã han sido en su mayoría de futbolistas como Agustín Rossi, quien expresó disgusto con la cancha, comentando que “es increíble que estemos jugando en un campo así”. Según los administradores del estadio, las malas condiciones se deben a la fuertes lluvias.

Esperan que la NFL invierta en el campo como lo hizo en 2024, cuando la cancha de Sao Paulo también presentó desperfectos que llevó a la NFL a invertir más de un millón de dólares en reparar la Arena Corinthians.

Hasta el momento, la NFL no se ha pronunciado oficialmente sobre los comentarios de jugadores como Rossi y el juego continúa programado sin cambios.