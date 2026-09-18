Función de 93 aniversario del CMLL: Cartelera completa y todos los combates de la función de Lucha Libre de este 18 de septiembre

Función de aniversario CMLL La lucha libre mexicana celebra su función estelar de este 2026 en la Arena México este viernes 18 de septiembre.

El evento más grande del Consejo Mundial de Lucha Libre llega el día de hoy con su función de 93 aniversario. La empresa mexicana presenta a sus mejores estrellas del año acompañados con algunos elementos de AEW para llenar de emoción a la Arena México en un evento estelar que tendrá un combate de Máscara contra Cabellera así como cuatro títulos en juego. Revisa aquí todos los combates que tendremos esta noche en la ‘Catedral de la Lucha Libre’.

CMLL celebra su función de 93 aniversario en la Arena México

Este próximo lunes 21 de septiembre, el Conselo Mundial de Lucha Libre estará cumpliendo ya 93 años desde su fundación a manos de Salvador Lutteroth González y la fiesta se celebrará en la Arena México con la tradicional función para celebrar un aniversario más de una de las empresas de lucha libre más prestigiosas a nivel internacional.

Para el espectáculo de esta noche, se pondrán en juego cuatro campeonatos y se realizarán múltiples combates mano a mano entre elementos de la All Ellite Wrestling (AEW) y el CMLL, empresas que han compartido rosters este año.

Cartelera completa de la Función de 93 aniversario del CMLL

Aniversario 93 del CMLL Esta noche tendremos 9 combates estelares con cuatro títulos en juego y una lucha estelar de apuesta entre las estrellas más grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Saenely, Kira y Candela vs STARDOM

Uno de los dos combates femeniles de la noche tendrá a tres de las representantes consolidadas de la lucha libre mexicana en frente de Stardom, la facción japonesa conformada por Maika, Mei Seira y Ema Maishama en un enfrentamiento de relevos australianos que promete ser una gran muestra de técnica, velocidad y destreza en el cuadrilatero.

Blue Panther vs Jeff Jarrett

La leyenda de la lucha libre nacional, ‘El Maestro Lagunero’, Blue Panther está de regreso en una función de aniversario. Genaro Vázquez Nevarez estará luchando el día de hoy ante Jeff Jarrett en otro de los enfrentamientos internacionales y en el que podría ser uno de sus últimos eventos estelares del oriundo de Gómez Palacios.

Ángel de Oro y Niebla Roja vs Hijo del Villano III e Hijo del Villano III Jr. vs Masacrara Dorada y Neón vs Calavera Jr I y Calavera Jr II

Para quienes gustan del caos y la acción en el cuadrilátero, tendremos a cuatro parejas enfrentándose por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL. Ángel de Oro y Niebla Roja, vigentes monarcas de la división se enfrentan a otras tres parejas que han demostrado a lo largo del año que tienen lo suficiente para hacerse con el cinturón, pero que esta noche deberán jugárselo todo para poder destronar a los vigentes monarcas.

Titán vs Komander | Lucha por el Campeonato Mundial Welter del CMLL

Dos estilos se enfrentan en un combate por el cinturón. Por un lado, la fuerza, el llaveo y la intensidad de Titán conta la agilidad y la velocidad de Komander. Ambas superestrellas han tenido un 2026 lleno de momentos estelares y esta noche promete no ser la excepción.

Mina Shirakawa vs Persephone vs Tessa Blanchard vs Starlight Kid | Lucha por el campeonato femenil del CMLL

‘La Diosa del Cuadrilátero’ defienda esta noche su corona ante no una, sino tres feroces competidoras que buscan destronarla. Tessa Blanchard ha sido la retadora número 1 desde hace varias semanas y ha sido la principal rivalidad de Persephone. Sin embargo, dos jóvenes talentos se unen a este combate para darle un giro especial.

El Bandido vs Soberano Jr

Uno de los enfrentamientos más esperados por la afición. Estos dos comenzaron su rivalidad durante el Grand Prix de lucha libre, donde fueron descalificados por quitarse la máscara el uno al otro. Ahora, finalmente tendrán su momento de enfrentarse mano a mano y dar un resultado definitivo a este ‘tiro’ entre dos de los más populares del CMLL y AEW en un capítulo que podría seguir en una rivalidad de antología.

Andrade ‘El Ídolo’ vs Volador Jr.

Una lucha de revancha que llega más de 13 años después. Andrade, quien le quitó la máscara a Volador Jr en la función de 80 aniversario del CMLL se volverá a enfrentar de nueva cuenta mano a mano. El ‘Cien Almas’ ha sido uno de los elementos mexicanos estelares de AEW en los años recientes, mientras que Ramón Ibarra Rivera llega con sed de venganza en la misma función donde su identidad dejó de ser secreta.

Zack Sabre Jr vs Hechicero vs Claudio Castagnoli

Este 2026, Hechicero ha demostrado que puede ser una de las fuerzas más dominantes de la lucha libre mexicana y hoy está de regreso para defender su Campeonato Mundial Completo enfrentando a Claudio Castagnoli, con quien también se midió en la recta final del Grand Prix Internacional de este año. También, estará en el cuadrilatero Zack Sabre Jr, representante de la NJPW.

Místico y Averno vs Star Jr y Zandokan Jr vs Dragón Rojo y Bárbaro Cavernario vs Último Guerrero y Templario

Finalmente, en el combate estelar de la noche, tendremos un cuadrangular de parejas con increíble final suicida. Cada una de las parejas se irá eliminando una por una hasta que quede sólo una sobre el cuadrilátero. Luego, los vencedores se enfrentarán mano a mano en lo que terminará por ser un combate de Máscara contra Cabellera, por lo que la noche cerrará con una identidad descubierta o una greña pelada para alguno de estos guerreros.