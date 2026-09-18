Puebla vs Atlante: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX (Fotos: @Atlante y @ClubPueblaMX en X)

Puebla vs Atlante abrirán la agenda de la Jornada 9 de 17 de la Liga MX 2026-27, donde Puebla llega con 13 puntos en el tablero de la liga ante los 7 puntos del Atlante.

El equipo originario de la Ciudad de México viajará al estado de Puebla para disputar su encuentro de esta jornada.

¿Cuá es el horario del partido?

El partido que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, casa de Puebla, y está programado para jugarse a las 19:00 horas.

Club Puebla viene de una derrota ante el número uno actual del torneo, con un marcador 1-0 a favor del equipo de Toluca. Actualmente tiene una marca de cuatro encuentros ganados, uno empatado y tres derrotas.

Por su lado, el Atlante llega con un solo triunfo en la Jornada 3, cuatro partidos empatados y tres derrotas a la Jornada 9.

¿Cómo y donde ver el Puebla vs Atlante?

El encuentro estará disponible a través de la plataforma de Disney+, además del canal 7 en televisión abierta y ESPN en televisión por cable.

¿Cuáles son las estadísticas de ambos equipos?

Puebla llega con 10 goles a favor y en contra, lo que lo mantiene sin diferencia que le beneficie o perjudique. El jugador mexicano Eduardo Muste encabeza su tablero de goles con 3 anotaciones.

Atlante llega con 7 goles a su favor y 12 en contra, manteniendo una diferencia de -5 en su conta. El jugador mexicano Eugenio Pizutto junto al argentino Martín Sarrafiore, mediocampistas del equipo, se encuentran en el puesto uno con 2 goles cada uno.

Recientemente Club Puebla se llevó la victoria ante Atlante en la Liga MX Sub-19, con un marcador 5-2 a favor de los Enfranjados.