Isaac Del Toro estrena patrocinador rumbo a Los Ángeles 2028, ¿Qué marca es?

Isaac del Toro se convirtió en los últimos meses en una sensación del ciclismo internacional, pero no sólo eso, es una de las cartas fuertes por medalla en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

¿Qué marca patrocinará a Isaac del Toro rumbo a Los Angeles 2028?

Pero en su camino a Los Angeles 2028, Powerade anunció el inicio de una alianza con Isaac Del Toro, el mayor referente del ciclismo nacional en la historia, como parte de su compromiso por impulsar el desarrollo y rendimiento de deportistas del más alto nivel en el país.

Como plataforma de hidratación y funcionalidad, Powerade presentó este patrocinio con el que acompañará a Isaac Del Toro en su ruta diaria hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, desde sus entrenos, hasta días de descanso y otros momentos cotidianos.

La alianza busca ir más allá de los reflectores y los podios; busca ser aliada en el trabajo y proceso diario con el que deportistas optimizan su rendimiento, tanto en el cuerpo como en la mente, y que culmina con los más altos reconocimientos dentro de sus disciplinas.

“Esta nueva etapa de la historia de Powerade nos llena de emoción porque reafirma el impulso que ha dado la marca al deporte nacional durante años, acompañando a atletas a cumplir sus retos diarios. Con este patrocinio, Isaac Del Toro da Power a su destino.” indicó Miguel Merino, Director Senior de Experiencia de Marketing Integradas.

Disciplina y esfuerzo, eso es Isaac del Toro

Powerade reconoce en Isaac Del Toro un ejemplo de esfuerzo, disciplina, desempeño y talento mexicano sin igual por lo que también lo incluye en el Athlete’s Code, una iniciativa de Powerade que protege el derecho de los atletas a tomarse un descanso y que refuerza el compromiso de la marca de priorizar la salud mental al mismo nivel que la salud física.

“Colaborar con una marca como lo es Powerade y hacerlo en este año, que ha estado lleno de crecimiento en mi carrera, es algo muy especial que me empuja a mejorar aún más y a enfocarme para dar los mejores resultados. No tengo más que agradecer por esta alianza que, sin duda, es un éxito más tanto en mi deporte como en mi persona.” comentó Isaac Del Toro.

El deporte de alto rendimiento es una preparación milimétrica, tanto física como mental, que requiere también de estrategia y de prestar atención a factores invisibles que pueden marcar la diferencia. En este contexto la hidratación es un pilar en las sesiones de entrenamiento donde se construye la base que sustenta el rendimiento en competencia.

El patrocinio de Isaac Del Toro será una relación a largo plazo como la que se ha creado anteriormente con atletas mexicanas del nivel de Alejandra Valencia y Alexa Moreno; y a nivel internacional, con Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia.