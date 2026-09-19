José de Jesús “Camarón” Rodríguez rompe récords y conquista el Atlas Open de la GPM

TRIUNFO. Un trofeo más para la vitrina de JJ 'Camarón' Rodríguez; se impuso su experiencia y calidad,.

La emoción y la intensidad alcanzaron su punto más alto en el Atlas Country Club durante la celebración de la ronda final del Atlas Open, segunda fecha del calendario 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM). El certamen repartió una bolsa de dos millones de pesos y otorgó puntos oficiales para el Ranking Mundial de Golf (OWGR).

El emblemático trazado tapatío fue el escenario perfecto para una jornada inolvidable en la que se vivió golf de la más alta exigencia. Con una impresionante última ronda de 61 golpes (11 bajo par), imponiendo un nuevo récord de campo, el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez finalizó en la cima con un marcador total de 191 golpes (25 bajo par).

Esta magistral actuación le valió para empatar el récord histórico de la gira, impuesto por el tijuanense Armando Favela en el Paraíso Country Club durante la temporada 2019-20. Un extraordinario hole out en el hoyo final para birdie dio el cerrojazo perfecto a una gran semana para el exintegrante del PGA Tour, quien se consolidó en solitario como el máximo ganador en la historia de la GPM al alcanzar 13 victorias.

Un idilio deportivo con el Atlas Country Club

El “Camarón” Rodríguez ratificó el idilio deportivo que sostiene con el Atlas Country Club, escenario en donde suele desplegar su mejor versión competitiva y el cual recibió por primera ocasión una etapa de la GPM. Esta representó la cuarta victoria de Rodríguez en dicho campo, donde anteriormente se había impuesto en tres torneos avalados por el PGA Tour Américas.

La segunda posición correspondió al hidalguense José Cristóbal Islas, quien batalló hasta el final para quedarse con el subcampeonato con un marcador de 199 impactos (-17), mientras que el tercer sitio del podio fue para el colombiano Juan Camilo Vesga con 201 golpes (-15).

“Me sentí increíble a lo largo de todo el recorrido. Sabía que tenía que salir a presionar desde el inicio y las cosas se me fueron dando hoyo a hoyo. Hacer un récord de campo con 61 golpes y embocar ese hole out en el 18 para empatar el récord de la gira fue algo realmente mágico”, declaró emocionado el campeón al término de su ronda.

Cierre de honor y la mirada puesta en Monterrey

Mención especial merece la sobresaliente actuación del juvenil mexicano José María Gutiérrez, quien se consagró como el mejor amateur del certamen al finalizar en el sitio 24 con un acumulado de 213 golpes (3 bajo par), mostrando enorme madurez y temple frente a un field profesional de alto nivel.

Durante la ceremonia de premiación, el Comisionado de la GPM, José Miguel Bejos, agradeció al Atlas Country Club por abrirle sus puertas al circuito. El acto contó con la presencia de directivos del club como José Luis Velázquez Ladewig, Víctor Flores Cosío, Eduardo Lozano Sánchez, el Head Pro Andrés Castellanos y Alejandro Quiroz, director general de la GPM.

Tras los triunfos de Santiago de la Fuente en el Mexico City Open II y de Rodríguez en Jalisco, la tercera etapa de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana se llevará a cabo del 3 al 7 de noviembre en el Club de Golf Valle Alto de Monterrey, Nuevo León.