‘Pitbull’ Cruz vs Nestor Bravo: ¿Dónde y cómo ver la pelea EN VIVO en México?

Pitbull Cruz El ‘Pitbull’ Cruz llega con récord de 28 victorias, tres derrotas y dos empates. (Especial)

Isaac ‘Pitbull’ Cruz es una de las sensaciones actuales del boxeo mexicano, por lo que ahora, luego de casi un año de inactividad, tendrá un campeonato mundial en juego y una prueba llamada Néstor Bravo.

¿Cómo llega el ‘Pitbull’ Cruz a la pelea contra Néstor Bravo?

Así, el ‘Pitbull’ Cruz llega con récord de 28 victorias, tres derrotas y dos empates, por lo que quiere acrecentar su legado y demostrar con otra victoria que está para grandes alturas.

Por su parte, Néstor Bravo llega con marca de 24-1, con 17 triunfos por nocaut, por lo que es un rival de sumo cuidado y no debe de confiarse sobre el ring que estará colocado en California.

Además, el ‘Pitbull’ Cruz tiene una ventaja ya que Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez llega como su mentor para esta pelea y tiene todo para poder brillar esta noche.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO el combate ‘Pitbull’ Cruz vs Nestor Bravo?

Pero Néstor Bravo es más alto y con mayor alcance, por lo que el título interino superligero del CMB está en peligro, pero Cruz entrenó lo suficiente para llevarse el triunfo.

El combate de ‘Pitbull’ Cruz Azul vs Nestor Bravo será este sábado 19 de septiembre de 2026 y la función comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Se espera que el ‘Pitbull’ Cruz suba al ring a las 23:00 horas, todo depende de la cartelera previa y de qué tan largos sean los combates.

La función se realizará en la Pechanga Arena de San Diego, California y podrás ver la pelea en Azteca 7, ESPN o por Streaming a través de DAZN y Disney+.