Chiefs doblegan 33-30 a Colts en tiempo extra

MAHOMES. Sacó a relucir el colmillo.

Los Kansas City Chiefs superaron 33-30 a los Indianapolis Colts este domingo, gracias a un gol de campo de Harrison Butker en la última posesión del tiempo extra, tras un duelo que permaneció empatado hasta el final del periodo reglamentario.

Patrick Mahomes comandó la ofensiva de Kansas City con 32 pases completos en 47 intentos, 347 yardas y tres envíos de touchdown. Del otro lado, Daniel Jones completó 22 de 31 pases para 210 yardas, con una anotación y una intercepción.

Chiefs mantienen el paso perfecto

Con la victoria, Kansas City colocó su marca en 2-0 después de disputar sus primeros dos encuentros de la temporada como local, mientras que Indianapolis cayó a 0-2 y sigue sin conocer el triunfo después de dos semanas de actividad en la NFL.

Los Colts golpearon primero mediante Tyler Warren, quien recibió un pase de Jones en la zona de anotación. Sin embargo, en la siguiente serie ofensiva, el quarterback de Indianapolis fue interceptado por Kristian Fulton en la yarda 16 de los Colts.

Mahomes responde con Kelce

Los Chiefs solamente consiguieron un gol de campo después del intercambio de balón, pero en su siguiente oportunidad Mahomes encontró a Travis Kelce para touchdown y Kansas City tomó ventaja de 10-7.

Indianapolis respondió con dos goles de campo al inicio del segundo cuarto y ambos equipos volvieron a visitar la zona de anotación antes del descanso, al que los Colts llegaron con ventaja de 20-17.

Jonathan Taylor castiga por tierra

Jonathan Taylor consiguió uno de esos touchdowns con una potente carrera de 24 yardas, el primero de sus dos ingresos a las diagonales durante el encuentro. El corredor concluyó con 92 yardas en 24 acarreos.

Los Chiefs recuperaron la ventaja al comienzo de la segunda mitad, cuando Jalen Royals consiguió un touchdown en cuarta oportunidad, luego de que Mahomes conectó previamente un envío de 45 yardas que dejó a Kansas City en zona roja.

Indianapolis fuerza el tiempo extra

Otro gol de campo de Kansas City y el segundo touchdown de Jonathan Taylor mantuvieron la batalla equilibrada hasta establecer el 27-27 al concluir el tiempo reglamentario, por lo que el encuentro tuvo que definirse en la prórroga.

Los Chiefs recibieron la primera posesión del tiempo extra y consiguieron un gol de campo para adelantarse 30-27. Indianapolis respondió con una ofensiva que estuvo cerca de terminar abruptamente después de una aparente pérdida de Laquon Treadwell tras recibir un pase de 48 yardas de Jones.

Butker tiene la última palabra

Kansas City comenzó a celebrar la recuperación, pero la revisión determinó que Treadwell había sido derribado por contacto, por lo que Indianapolis mantuvo la posesión. Los Colts no consiguieron llegar a la zona de anotación y tuvieron que conformarse con un gol de campo para colocar el 30-30.

Con una última oportunidad para definir el encuentro, los Chiefs avanzaron lo suficiente para colocar a Harrison Butker en posición de patear. El especialista acertó el gol de campo definitivo y sentenció el 33-30 que permitió a Kansas City conservar el invicto.