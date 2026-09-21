CHILENA. La jugada que cambió todo fue el gol de Miguel Borja, el colombiano recién llegado a las Águilas, que con ese tanto ya se ganó un lugar en la historia americanista.

Drama, emoción, golazos, polémica, buen futbol y mucho, mucho que analizar nos dejó el Clásico Nacional.

El análisis más rápido nos podría decir que Guadalajara dejó ir dos puntos tras tener una ventaja de dos goles y dominar más de sesenta minutos, con muy buenas oportunidades de ampliar la ventaja.

Pero hay que ver las circunstancias en las que se dio el regreso americanista y la debacle chiva. Primero, la lesión de Bryan González; las modificaciones de Milito por esta salida y los cambios hechos por Almada fueron lo que cambió el partido.

El punto de quiebre

Pero la jugada que cambió todo fue el gol de Miguel Borja, el colombiano recién llegado a las Águilas, que con ese tanto ya se ganó un lugar en la historia americanista. Sí, así de espectacular fue ese gol de chilena.

América fue mejor al cierre, al grado de estar a nada de llevarse el triunfo, pero tiene que aprender a no regalar más de la mitad de los partidos contra rivales importantes. Le pasó en las primeras jornadas, pero contra equipos de mitad de tabla hacia abajo pudieron arreglarlo; sin embargo, con Cruz Azul y Guadalajara fue diferente.

Las Chivas tendrán que aprender a cerrar los partidos. Por eso no son los principales candidatos al título, porque los equipos fuertes los han metido en problemas, y en la liguilla estos descuidos cuestan la eliminación.

La carrera por el título

Aún veo a Toluca por encima de todos. Sí, Cruz Azul bajó por las dos derrotas en la semana y por las formas en que se dieron, pero América sale reforzado y todavía tiene la ventaja de que sus refuerzos aún no juegan. Cuando estén listos los centrales, será un mucho mejor equipo.

Por ahora, será mejor que no festejen empates.